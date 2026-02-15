search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 11:43

Θεσσαλονίκη: Οργή συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο – «Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας» (Video)

15.02.2026 11:43
mnimosino_tebi

Την οργή των συγγενών θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, προκάλεσε η παρουσία του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετά την τέλεση του μνημόσυνου στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Βλέποντας τον Κώστα Κυρανάκη, δίπλα στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, η μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλλα Ανδρεάδου, ξέσπασε.

«Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό», είπε σε έντονο ύφος αναφερόμενη στον Μητροπολίτη.

Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

Η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα είπε στον αρμόδιο υπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς στον δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών τους.

Με πληροφορίες από thesspost.gr

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες

Εμβλητικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής – Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά εικόνες

Αττική Οδός: Ποιες είσοδοι παραμένουν κλειστές μέχρι το πρωί της Δευτέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgiadis_konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο γαϊτανάκι Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τον αστυνομικό που αποκάλυψε τη μήνυση (Videos)

aigina-12-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

skoni athina (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

epstein4124
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς κρατούσε την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης στην «παλάμη του χεριού του» – «Διαβατήριο» για τα σαλόνια της οικονομικής ελίτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:34
georgiadis_konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο γαϊτανάκι Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τον αστυνομικό που αποκάλυψε τη μήνυση (Videos)

aigina-12-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

1 / 3