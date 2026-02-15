Θεσσαλονίκη: Οργή συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο – «Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας» (Video)

Την οργή των συγγενών θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, προκάλεσε η παρουσία του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετά την τέλεση του μνημόσυνου στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Βλέποντας τον Κώστα Κυρανάκη, δίπλα στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, η μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλλα Ανδρεάδου, ξέσπασε.

«Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό», είπε σε έντονο ύφος αναφερόμενη στον Μητροπολίτη.

Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

Η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα είπε στον αρμόδιο υπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς στον δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών τους.

