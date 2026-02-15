search
ΕΛΛΑΔΑ

15.02.2026 12:02

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

15.02.2026 12:02
skoni athina (1)

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σήμερα η χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου και την ΕΜΥ να εκδίδει Πορτοκαλί προειδοποίηση με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες.

Αποπνικτική είναι από νωρίς το πρωί της Κυριακής 15/2 η ατμόσφαιρα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς η αφρικάνικη σκόνη και οι λασποβροχές συνθέτουν ένα γκρι μωσαϊκό καιρού στη χώρα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Εικόνες με το γκρι σύννεφο που σκέπασε την Ακρόπολη – Πώς θα κινηθεί το φαινόμενο 

Οι εικόνες από το Λεκανοπέδιο δείχνουν το παχύ στρώμα σκόνης να σκεπάζει την Αθήνα, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης που «ταξιδεύει» από την έρημο της Σαχάρας και οι οποίες θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά και νότια, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.

Η αφρικανική σκόνη πνίγει την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες

Το φαινόμενο δηλαδή θα βρίσκεται στην μέγιστη ένταση κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας (Κυριακή 15/02) από το μεσημέρι και μετά και θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η αφρικανική σκόνη πνίγει την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Η αφρικανική σκόνη πνίγει την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες

Χάρτης του meteo καταγράφει την πορεία των ισχυρών ανέμων, ισχυρά φαινόμενα σε Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να είναι ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου  τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.

Η αφρικανική σκόνη πνίγει την Ακρόπολη, δείτε φωτογραφίες

georgiadis_konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο γαϊτανάκι Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τον αστυνομικό που αποκάλυψε τη μήνυση (Videos)

aigina-12-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

