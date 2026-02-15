search
15.02.2026 13:16

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων στην Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων – Έπεσε πεύκο 25 μέτρων στην Αγία Παρασκευή

15.02.2026 13:16
ptosi_dendrou_new

Δεκάδες περιστατικά με πτώσεις δένδρων σημειώθηκαν στην Αττική την Κυριακή (15/12) εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πλέουν στο λεκανοπέδιο.

Η πυροσβεστική που βρίσκεται από νωρίς σε ετοιμότητα, μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχε δεχτεί 14 κλήσεις κυρίως για κοπές δέντρων μεταξύ άλλων, σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι.

Πτώσεις δέντρων στην Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων – Στην Αγία Παρασκευή έπεσε πεύκο 25 μέτρων

Στην Αγία Παρασκευή, αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (15/2) την Αγία Παρασκευή, όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων έπεσε ξαφνικά σε κήπο πολυκατοικίας.

Πτώσεις δέντρων στην Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων – Στην Αγία Παρασκευή έπεσε πεύκο 25 μέτρων

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή της πτώσης ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, τόσο δυνατός που αρκετοί ένοικοι πίστεψαν πως σημειώθηκε σεισμική δόνηση. «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός ή έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της πολυκατοικίας.

Πτώσεις δέντρων στην Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων – Στην Αγία Παρασκευή έπεσε πεύκο 25 μέτρων

Το τεράστιο δέντρο κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Από θαύμα δεν υπήρχαν διερχόμενοι ή παιδιά στον κήπο τη στιγμή της πτώσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν μικρές υλικές φθορές στον περιβάλλοντα χώρο.

