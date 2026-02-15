search
ΕΛΛΑΔΑ

15.02.2026 13:03

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του, αφού πρώτα κάλεσε την Αστυνομία για καβγά

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, ο 63χρονος, που -υπό την επήρεια αλκοόλ- σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές.

Η αδελφοκτονία συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στο πατρικό των δύο ανδρών, στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, όταν ο θύτης ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το θύμα αρνήθηκε.

Μάλιστα, πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο δράστης πρώτα ενημέρωσε την Αστυνομία για τον άγριο καβγά και στη συνέχεια κατάφερε τα θανατηφόρα τραύματα στον αδελφό του, αφήνοντας καρφωμένο το μαχαίρι στη σορό του.

