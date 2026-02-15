Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του, αφού πρώτα κάλεσε την Αστυνομία για καβγά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, ο 63χρονος, που -υπό την επήρεια αλκοόλ- σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές.
Η αδελφοκτονία συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στο πατρικό των δύο ανδρών, στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, όταν ο θύτης ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το θύμα αρνήθηκε.
Μάλιστα, πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο δράστης πρώτα ενημέρωσε την Αστυνομία για τον άγριο καβγά και στη συνέχεια κατάφερε τα θανατηφόρα τραύματα στον αδελφό του, αφήνοντας καρφωμένο το μαχαίρι στη σορό του.
