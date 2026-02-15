Κακοκαιρία: «Σαρώνει» Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα με πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές (Video)

Πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που «σαρώνει» τη Δυτική Ελλάδα, με την Πρέβεζα, την Πάργα, τη Μεσσηνία και την Ηλεία να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων.

Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο, με νέες δυσμενείς καιρικές συνθήκες να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει κεντρικούς δρόμους, ενώ η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Πρέβεζα, με την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας να παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα πτώσεων βράχων. Ζημιές εντοπίζονται επίσης σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει καταστροφές επίσης σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Η παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας έχει πλημμυρίσει ξανά.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές καταγράφηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.

Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σταθμευμένο όχημα.

Συνεχείς κατολισθήσεις και καταστροφές στην Πάργα

Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, με την περιοχή να αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων κατά το τελευταίο τριήμερο. Οι περιοχές Πάργα, Ανθούσα και Αγιά πλήττονται ιδιαίτερα, με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την αποκατάσταση προσβάσεων. Ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, ανέφερε στο Epiruspost: «Γίνεται προσπάθεια για λύσεις, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία».

Στο έλεος των κατολισθήσεων η Πρέβεζα

Στο έλεος των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων βρίσκεται η Πρέβεζα, με τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο τις τελευταίες ώρες. Περιφέρεια και Δήμος βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, όμως η κατάσταση μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σοβαρά και συνεχή είναι τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας από τις καταπτώσεις που σημειώνονται. «Όλο το παραλιακό μέτωπο έχει σοβαρά προβλήματα. Μεταφέρουμε προστατευτικά για να τοποθετηθούν ώστε αν πέσουν βράχια να τα συγκρατήσουν και να αποφύγουμε ατυχήματα», ανέφερε στο Epiruspost ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Πέρα από την Εθνική Οδό, νέο σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην Μυρσίνη, όπου καταγράφηκε μεγάλη κατάπτωση στην είσοδο του χωριού. Στον Μύτικα, τα προβλήματα παραμένουν έντονα και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί, με μηχανήματα να εργάζονται για πρόχειρες λύσεις, έχει ανακύψει και σοβαρό πρόβλημα με πλημμύρες θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Προβλήματα κατολισθήσεων εκδηλώθηκαν και στην Καστροσυκιά, ενώ η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έχει γίνει ένα με τη θάλασσα. «Έχουμε πολλά προβλήματα και ορισμένα πολύ σοβαρά. Οι καταπτώσεις είναι συνεχείς, τα μηχανήματα δεν προλαβαίνουν να παρεμβαίνουν και η κατάσταση στην Μυρσίνη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε σε οριακό σημείο. Αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει», σημείωσε μιλώντας στο Epiruspost ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος.

Κατάσταση ελεγχόμενη, αλλά σε επιφυλακή στην Ήπειρο

Στην υπόλοιπη Ήπειρο, η κατάσταση προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, με μικρότερα προβλήματα από κατολισθήσεις και καταπτώσεις να αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η επερχόμενη επιδείνωση του καιρού αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στις ήδη πληγείσες περιοχές.

Προβλήματα και στη Μεσσηνία: Ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσοψη σπιτιού σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Τελικά η κατοικία έπρεπε να κατεδαφιστεί.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια.

Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Στα όρια της υπερχείλισης η στάθμη του Αλφειού

Παράλληλα, κατολισθήσεις καταγράφονται στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.

Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Ο Λάβανας ποταμός κινδυνεύει με υπερχείλιση, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές, την ώρα που η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί και στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

