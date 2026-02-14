Ηλεία: Συναγερμός για πλημμύρες και κατολισθήσεις – Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός και αποκόλληση βράχου στο Κατάκολο (Video)

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται η Ηλεία, καθώς η στάθμη του Αλφειού ποταμού έχει ανέβει επικίνδυνα, φτάνοντας στα όρια της υπερχείλισης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο μεγάλος όγκος υδάτων που κατέβηκε από την Αρκαδία μετά την υπερχείλιση του Λάδωνα, σε συνδυασμό με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, προκάλεσε νέα πλημμυρικά φαινόμενα στις αγροτικές καλλιέργειες της ζώνης του Αλφειού.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, καθώς ολόκληροι ελαιώνες και αγροτικά μηχανήματα έχουν σκεπαστεί από το νερό. Οι αρχές και οι κάτοικοι δίνουν μάχη με τον χρόνο, εκμεταλλευόμενοι την προσωρινή βελτίωση του καιρού σήμερα, με την ελπίδα η στάθμη να υποχωρήσει αρκετά ώστε το ποτάμι να μπορέσει να απορροφήσει τα νέα έντονα φαινόμενα που αναμένονται από αύριο το βράδυ και για το επόμενο τριήμερο.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα επικίνδυνο γεωλογικό φαινόμενο στο Κατάκολο, όπου οι διαρκείς κατολισθήσεις απειλούν την κατοικημένη ζώνη. Λόγω του κορεσμού του εδάφους από τον συσσωρευμένο όγκο νερού στο βουνό, παρατηρούνται πτώσεις δέντρων και λάσπης σε σπίτια, καθώς και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένας τεράστιος βράχος ο οποίος αυτή τη στιγμή συγκρατείται μόνο από ελαιόδεντρα, με ορατό τον κίνδυνο να καταρρεύσει πάνω σε κατοικίες.

Εντός του επόμενου διημέρου αναμένεται στην περιοχή ειδικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση και να αποφασίσει τον τρόπο αντιμετώπισης του βράχου, με βάση την ΕΡΤ.

Κατέρρευσε πρόσοψη σπιτιού στη Μεσσήνη από την έντονη βροχόπτωση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρόμοια είναι η εικόνα και στη Μεσσηνία, όπου στη Μεσσήνη σημειώθηκε κατάρρευση ολόκληρου τοιχίου σε πλινθόκτιστο σπίτι στην περιοχή της Κρεμάλας, μετά από 36 ώρες αδιάκοπης βροχόπτωσης. Αν και το σπίτι ήταν κατοικήσιμο και καλά συντηρημένο, η υγρασία οδήγησε στην αιφνίδια πτώση του τοίχου σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο κέντρο της πόλης. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί ή οχήματα.

Σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πλημμυρισμένα θερμοκήπια και καλλιέργειες, ενώ τα ποτάμια και οι χείμαρροι της περιοχής έχουν υπερχειλίσει. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προβλήματα στα όρια των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Νέδα. Στον Ταΰγετο, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις, με αποτέλεσμα ο δρόμος που συνδέει την Αλαγονία με την Αρτεμισία να έχει κλείσει εντελώς.

Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία των δήμων βρίσκονται επί ποδός για την απομάκρυνση μπάζων και την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη εντείνει τον φόβο για νέες καθιζήσεις και περαιτέρω καταστροφές σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο