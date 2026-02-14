«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας Λομπτέφ, μετά από πληροφορίες, που θέλουν το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης να έχει δώσει στίγμα στο Βερολίνο, στις 9 Φεβρουαρίου.

Η συσκευή της ανήλικης εντοπίστηκε ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα, ύστερα από αίτημα του έλληνα εισαγγελέα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί μέχρι στιγμής αν χρησιμοποιείται από την ανήλικη ή άλλη γυναίκα.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές προσπαθούν να διαβιβάσουν έγγραφα στις γερμανικές Αρχές που να στοιχειοθετούν ότι υπάρχει κίνδυνος αρπαγής, με τις γερμανικές αρχές να κάνουν λόγο για κάνουν λόγο -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- για περίπτωση οικειοθελούς εξαφάνισης που δεν δικαιολογεί ανακριτικές πράξεις όπως σε περιπτώσεις εγκληματικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να λάβει χώρα ευρεία σύσκεψη υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής (Eurojust), για να γίνει συνεννόηση μεταξύ των δικαστικών Αρχών της Γερμανίας και της Ελλάδας για την περαιτέρω έρευνα. Η σύσκεψη θα γίνει διαδικτυακά.

