search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 13:06

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

14.02.2026 13:06
lora_patra

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας Λομπτέφ, μετά από πληροφορίες, που θέλουν το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης να έχει δώσει στίγμα στο Βερολίνο, στις 9 Φεβρουαρίου.

Η συσκευή της ανήλικης εντοπίστηκε ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα, ύστερα από αίτημα του έλληνα εισαγγελέα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί μέχρι στιγμής αν χρησιμοποιείται από την ανήλικη ή άλλη γυναίκα.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές προσπαθούν να διαβιβάσουν έγγραφα στις γερμανικές Αρχές που να στοιχειοθετούν ότι υπάρχει κίνδυνος αρπαγής, με τις γερμανικές αρχές να κάνουν λόγο για κάνουν λόγο -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- για περίπτωση οικειοθελούς εξαφάνισης που δεν δικαιολογεί ανακριτικές πράξεις όπως σε περιπτώσεις εγκληματικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να λάβει χώρα ευρεία σύσκεψη υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής (Eurojust), για να γίνει συνεννόηση μεταξύ των δικαστικών Αρχών της Γερμανίας και της Ελλάδας για την περαιτέρω έρευνα. Η σύσκεψη θα γίνει διαδικτυακά.

Διαβάστε επίσης:

«Πρεμιέρα» για την ομάδα «Κόμβος» της Τροχαίας – Πώς θα ρυθμίζει το κυκλοφοριακό χάος

«Αγοράζω Σπίτι»: Τα «κλειδία» για μία επιτυχημένη αγορά νεόδμητου ακινήτου

Έκτακτο Δελτίο καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 5 περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και 9 μποφόρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kontres
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media

KYRANAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληφθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train»

lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:35
kontres
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media

KYRANAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληφθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train»

lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

1 / 3