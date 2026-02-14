search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:30
14.02.2026 11:53

Έκτακτο Δελτίο καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 5 περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και 9 μποφόρ

kataigida new

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) και έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

  • την περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026
  • την Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026
  • την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν το βράδυ του Σαββάτου στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και την Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Όλα έτοιμα για το καρναβάλι Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ένα καρναβάλι που διαμόρφωσε συνειδήσεις

Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο: Ι.Χ. καρφώθηκε μέσα σε φροντιστήριο

Καλλιθέα: Σταθερή η κατάσταση του 2χρονου κοριτσιού που έπεσε σε συντριβάνι (Video)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

