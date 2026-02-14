Έκτακτο Δελτίο καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 5 περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και 9 μποφόρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) και έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.
Ειδικότερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).
Διαβάστε επίσης:
Όλα έτοιμα για το καρναβάλι Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ένα καρναβάλι που διαμόρφωσε συνειδήσεις
Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο: Ι.Χ. καρφώθηκε μέσα σε φροντιστήριο
Καλλιθέα: Σταθερή η κατάσταση του 2χρονου κοριτσιού που έπεσε σε συντριβάνι (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.