Έκτακτο Δελτίο καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 5 περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και 9 μποφόρ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) και έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

την περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

την Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν το βράδυ του Σαββάτου στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και την Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

