Καλλιθέα: Σταθερή η κατάσταση του 2χρονου κοριτσιού που έπεσε σε συντριβάνι (Video)

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού 2,5 ετών που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάσταση της μικρής σταθεροποιήθηκε.

«Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση… μην ξεχνάτε ότι έμεινε για πάνω από μία ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος. Έχει σταθεροποιηθεί, φαίνεται να κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή. Η τελευταία μαγνητική που έγινε ήταν καλή. Ελπίζουμε να τα καταφέρει γιατί όταν μένει ο εγκέφαλος μία ώρα και χωρίς οξυγόνο αντιλαμβάνεστε…», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο κ. Γιαννακός.

