10.02.2026 08:57

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

10.02.2026 08:57
paidon new

Κρίσιμο θεωρείται από τους γιατρούς το επόμενο 48ωρο για την πορεία της υγείας του μικρού κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, την περασμένη Κυριακή.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες για εγκεφαλικό οίδημα, η αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξε σημάδια σοβαρού οιδήματος, γεγονός που οι γιατροί εκλαμβάνουν ως θετικό.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η παραμονή του παιδιού στο παγωμένο νερό για κάποιο διάστημα ίσως να συνέβαλε στην αποφυγή του εγκεφαλικού τραυματισμού.

Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι αρχές, οι αστυνομικοί και οι γιατροί του Νοσοκομείου Παίδων ήταν καθοριστική.

Η ομάδα των αστυνομικών κατάφερε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο σε λιγότερο από επτά λεπτά, με έναν αστυνομικό να κάνει συνεχώς ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Στο νοσοκομείο, γιατροί κατέβηκαν γρήγορα από τον 5ο όροφο και μέσα σε 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιά του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι το δυόμιση ετων κορτισάκι έπεσε ξαφνικά μέσα σε σιντριβάνι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε πλατεία της Καλλιθέας την περασμπένη Κυριακή και έχασε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, επικράτησε πανικός, με καταστηματάρχες και περαστικούς να σπεύδουν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η ταχύτατη ανταπόκριση των αρχών και των γιατρών συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση του παιδιού.

Οι γονείς της μικρής, ωστόσο, συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου και έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

