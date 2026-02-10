Ανέβηκε 30% από το Σεπτέμβριο η στάθμη του νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς

Άλμα από το 43,6% σε 74,9% έχει πραγματοποιήσει η πληρότητα των ταμιευτήρων στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας μας από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα.

Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στις αυξημένες βροχοπτώσεις τη φετινή χειμερινή περίοδο, ενώ αποφέρει ήδη ενεργειακά οφέλη που μεταφράζονται και σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη πληρότητα στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, χάρη στις φετινές βροχοπτώσεις, παρατηρείται στον ταμιευτήρα του Λάδωνα με 99,8%, στο Καστράκι με 85,8% και στο Πολύφυτο με 89%. Στον αντίποδα, ο Ιλαρίωνας βρίσκεται στο 43,4% και το φράγμα Στράτου στο 28,1%.

Η υψηλότερη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών έχει ανεβάσει αισθητά τη συμμετοχή τους στο καθημερινό ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν ποσοστά της τάξης του 14 – 18%.

Συγκριτικά, το μερίδιο των υδροηλεκτρικών υπήρξε ιδιαίτερα μειωμένο κατά το περσινό έτος. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο είχαν μόλις το 6,4% της συνολικής παραγωγής.

Έτσι, ενόψει και του φετινού καλοκαιριού εκφράζεται η αισιοδοξία ότι αυτή η «μπαταρία» του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος θα μπορέσει να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή επαρκώς.

Τα υδροηλεκτρικά αξιοποιούνται κυρίως τα απογεύματα, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μηδενίζεται και χρειάζεται να ανεβάσουν στροφές οι υπόλοιπες μονάδες για να καλύψουν το κενό.

Καθώς τα υδροηλεκτρικά δεν έχουν κόστος καυσίμου, διαμορφώνουν τις ωριαίες τιμές χονδρικής σε επίπεδο χαμηλότερο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι μονάδες αερίου και λιγνίτη.

Η συγκράτηση των τιμών στις ώρες αιχμής μεταφράζεται έτσι και σε όφελος για τον τελικό καταναλωτή.

Διαβάστε επίσης

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Η βάρκα του εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη