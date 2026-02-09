search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 03:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 22:31

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

09.02.2026 22:31
apergia-trena-new

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο αναμένονται λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.

Λόγω του παραπάνω συμβάντος, η Hellenic Train γνωστοποιεί πως από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ειδικότερα:

  • η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,
  • η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,
  • η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.

Τέλος, η εταιρεία αναφέρει στην ενημέρωσή της πως «βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο ευχαριστεί για την κατανόηση».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Η βάρκα του εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

liani new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

jd vance armenia
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Αρμενίας – ΗΠΑ για πυρηνική ενέργεια: Νέο κεφάλαιο συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 02:33
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

1 / 3