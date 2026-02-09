Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Η βάρκα του εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας, 9/2, επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου.

Σύμφωνα με το lakonikos.gr, η βάρκα του αγνοούμενου εντοπίστηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο στην ακτή των Τρινήσων.

Εντός του σκάφους βρέθηκε μόνο το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, η τύχη του οποίου εξακολουθεί να αγνοείται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 60χρονος αγνοούμενος είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, καθώς διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο ίδιος συνήθιζε να βγαίνει μόνος του για ψάρεμα, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση πληροφοριών για τις τελευταίες του κινήσεις.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση που αντιληφθούν οτιδήποτε σχετικό.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών