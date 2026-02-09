Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών

Όλες τις προφυλάξεις έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, χρησιμοποιώντας ακόμη και κωδικές ονομασίες στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες, για να μη μπουν στο μικροσκόπιο των αρχών.

Στις αποκαλυπτικές συνομιλίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο «Πρόεδρος», ο «Πούτιν» αλλά και χαμηλότερα στην ιεραρχία στελέχη, μιλούσαν για έναν «μουσάτο», για έναν «παίκτη», τα «κορίτσια» που ήταν οι εργάτες στις μονάδες όπου γινόταν η παρασκευή των τσιγάρων, αλλά και τις «πακιστανικές», κωδικός για κάποια κινητά τηλέφωνα.

«Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»

Στην συνομιλία που ακολουθεί , ένα μέλος της συμμορίας ενημερώνει ένα άλλο ότι θα συναντήσει τον επανομαζόμενο «Πούτιν», τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος.

ΜΕΛΟΣ Α Α ΜΠΛΙΕΤ, σήμερα έχω ραντεβού με τον ΠΟΥΤΙΝ

ΜΕΛΟΣ Β Ήτ-, τα γράμματα, τα

ΜΕΛΟΣ Α Σήμερα έχω ραντεβού με τον ΠΟΥΤΙΝ, θα δούμε τι θα μου πει

ΜΕΛΟΣ Β Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε

ΜΕΛΟΣ Β Α εντάξει

Στην συνέχεια οι δυο τους μιλούν για μια επιχείρηση στην οποία υπήρχε κίνδυνος, «είναι παλιβά…»

ΜΕΛΟΣ Α Έλα

ΜΕΛΟΣ Β Ε πάμε με το μικρό

ΜΕΛΟΣ Α Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

ΜΕΛΟΣ Β Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

ΜΕΛΟΣ Α Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

ΜΕΛΟΣ Α Ε;

ΜΕΛΟΣ Β Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

Ο «πρόεδρος» και ο «Πούτιν» μιλούν για «τα κορίτσια»

Σε αυτή τη συνομιλία συμμετέχουν τα δύο αδέλφια που φέρονται στην κεφαλή της εγκληματικής οργάνωσης.

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 Ναι, ναι τώρα θα παω

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν 3 μέρες λέω

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 Ξαναπήρε ε;

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 Εντάξει τώρα θα πάω

ΑΔΕΛΦΟΣ 1 ΝΤΑΒΑΪ

ΑΔΕΛΦΟΣ 2 ΝΤΑΒΑΪ

Το… γαϊδούρι, το WIN και το DAV

Μέλη της συμμορίας μιλούν για την προετοιμασία των παραγγελιών. Με τα γράμματα «WΙΝ», «M» και «DΑV» αναφέρονται σε επώνυμες μάρκες τσιγάρων.

ΜΕΛΟΣ Α Έλα ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Β Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι 2 παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

ΜΕΛΟΣ Β Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α Θα τα, βέβαια

ΜΕΛΟΣ Β Για πες μου

ΜΕΛΟΣ Α Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

ΜΕΛΟΣ Β Ναι

ΜΕΛΟΣ Α 44

ΜΕΛΟΣ Β Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α Ε μόνο ξένα είναι

ΜΕΛΟΣ Β W ξένο 44 ναι

ΜΕΛΟΣ Α Γαϊδούρι

ΜΕΛΟΣ Β Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α Όλα, είναι 111

ΜΕΛΟΣ Β 111 ωραίος

ΜΕΛΟΣ Α Ε για να δω, 97 και 14, 111 και DAV

O «παίκτης» και οι πλαστές ταυτότητες

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω διάλογο, τα μέλη της συμμορίας φρόντιζαν να εξασφαλίζουν πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

ΜΕΛΟΣ Α Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως

ΜΕΛΟΣ Α Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

ΜΕΛΟΣ Β Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα

ΜΕΛΟΣ Α Ε δε θέλω ρε

ΜΕΛΟΣ Β Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε

ΜΕΛΟΣ Α Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι

ΜΕΛΟΣ Β Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη

ΜΕΛΟΣ Β Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ

ΜΕΛΟΣ Α Να τον πάρεις μαζί σου και να τον πεις πήγαινε εκεί μέσα να δεις, μπορείς να πάρεις με έτσι αμάξι;

ΜΕΛΟΣ Β Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

ΜΕΛΟΣ Α Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω

«Καρούμπαλα» οι αστυνομικοί

Σε άλλο διάλογο, ένα μέλος προειδοποιούσε για την παρουσία αστυνομικών σε ένα σημείο, με την κωδική ονομασία «καρούμπαλα»

ΜΕΛΟΣ Β Άκου έχει δύο καρούμπαλα εδώ

ΜΕΛΟΣ Α Ναι

ΜΕΛΟΣ Β Γιατί είναι ο στρατός έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα, δεν σταματάνε όμως

Drones, scanners και jammers στο «οπλοστάσιο» της ομάδας

Tα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν στην προμήθεια και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), συσκευών σάρωσης οχημάτων (scanner), συσκευές παρεμπόδισης – παρεμβολής ασύρματης επικοινωνίας («jammer»), «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συσκευών καθώς και συσκευών γεω-εντοπισμού (GPS TRACKER).

ΜΕΛΟΣ Α Πόσα ρανταράκια έχεις βάλει εδώ;

ΜΕΛΟΣ Β Που;

ΜΕΛΟΣ Α Πόσα ρανταράκια έχεις βάλει εδώ στο φορτηγό;

ΜΕΛΟΣ Β 4, όσα ήτανε

ΜΕΛΟΣ Α 4. Που είναι το, πίσω αριστερά που το έχεις βάλει;

ΜΕΛΟΣ Β Είναι 3 από τη μεριά του SCANNER

ΜΕΛΟΣ Α Ναι

ΜΕΛΟΣ Β Και το 1 είναι κάπου στη μέση από την άλλη μεριά

ΜΕΛΟΣ Α Από την άλλη μεριά έχεις βάλει μόνο 1;

ΜΕΛΟΣ Β Ναι

Σε άλλο διάλογο, μιλούν για ένα drone που διαθέτει θερμική κάμερα

ΜΕΛΟΣ Β Το DRONE, το DRONE δεν έχω πάει ακόμα να το πάρω ΜΑΝ

ΜΕΛΟΣ Α Εντάξει ΜΠΡΑΤ και αύριο είναι μέρα

Τα ίδια άτομα ξαναμιλούν:

ΜΕΛΟΣ Α Τώρα, για να ‘μαι FREE μαζί σου, θα σου δώσω και την κάμερα με το θε-

ΜΕΛΟΣ Β Δεν άκουσα τι είπες

ΜΕΛΟΣ Α Θερμο-, θερμικό και το DRONE, εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Β Ναι, ναι

ΜΕΛΟΣ Α ΝΤΑΒΑΪ

ΜΕΛΟΣ Β Θα πάω να πάρω και μπαταρίες και θα ‘ρθω να τις σετάρουμε

Ο «άχρηστος» και το ραντεβού για συνάντηση

Στην παρακάτω συνομιλία, ένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκφράζει απογοήτευση για έναν από τους συνεργάτες τους.

ΜΕΛΟΣ Α Άχρηστος τελείως, άσ’ το μιλάμε με έχει απογοητεύσει τελείως, τους λέω γραφείο για MEETING;

ΜΕΛΟΣ Β Τι, τι να τους πω;

ΜΕΛΟΣ Α Ε;

ΜΕΛΟΣ Β Τι να τους πω;

ΜΕΛΟΣ Α Ε να συνεννοηθούμε εδώ τι, τι γίνεται, τι βλέπουμε, τι είδαμε, τι ψάχνουμε, γιατί τους βλέπω με τα μάτια κλειστά όλους

ΜΕΛΟΣ Β Θα μάθω τώρα, αν δεν κάνω εγώ MEETING ε στις έντεκα η ώρα, περιμένω, θα σας πάρω

Το άτομο που δήλωσε απογοητευμένο, ενημερώνει ένα άλλο μέλος σχετικά με μια συνάντηση που θα έχει με τον «Πρόεδρο».

ΜΕΛΟΣ Α Μιας που είσαι με το καινούργιο το αυτοκίνητο, εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Γ Έχω μια λύ- έχω μια λύση εγώ μετά θα στην πω και πες μου τι κάνουμε

ΜΕΛΟΣ Α Τι λύση;

ΜΕΛΟΣ Γ Θα το βάλω σε μένα

ΜΕΛΟΣ Α Που; Στο σπίτι σου;

ΜΕΛΟΣ Γ Ναι κάτω, αλλά θα μπαίνει μόνο αυτό

ΜΕΛΟΣ Α Γιατί άνοιξες

ΜΕΛΟΣ Γ Θα τ’ ανοίξω, μέχρι τις γιορτές θα το ‘χω έτοιμο

ΜΕΛΟΣ Α Τέλος πάντων, θα το συζητήσω, τώρα έντεκα η ώρα (11:00) θα πάω στον πρόεδρο, κάνε ότι κάνεις εκεί και θα μιλήσουμε

ΜΕΛΟΣ Γ Έγινε.

Οι… πακιστανικές – Προμήθεια κινητών για τις ανάγκες της… δουλειάς

Δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μιλούν για «πακιστανικές», που σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παράνομης επιχείρησης.

ΜΕΛΟΣ Α Πες στον καραμέλα να πάει να μου φέρει πακιστάνικες και να ‘ρθει στο γραφείο να κάνουμε και ταμείο

ΜΕΛΟΣ Β Πόσες θέλεις;

ΜΕΛΟΣ Α Για αρχή για να αλλάξουμε την ομάδα, πόσοι είναι αυτοί, εφτά και εμείς πόσοι είμαστε, πέντε, εφτά; Ας φέρει δεκαπέντε κάρτες

ΜΕΛΟΣ Β Δεκαπέντε;

ΜΕΛΟΣ Α Ναι

ΜΕΛΟΣ Β Δεν ‘παιξαν αυτά ακόμα ε;

ΜΕΛΟΣ Α Όχι δεν ‘παίξαν και δεν ξέρω, εχτές εντάξει τι σου είπε αυτός; Οκ όλα καλά αλλά δε βλέπω να παίζουν λίγο πιο μετά

ΜΕΛΟΣ Β Ωραία, μην τις πετάξουμε όμως αυτές που έχουμε τώρα

ΜΕΛΟΣ Α Όχι, όχι θα τους δώσω καινούργια με καινούργιο τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β Ωραία και αυτά τα κρατάμε

ΜΕΛΟΣ Α Και αυτά τα κρατάμε, θα δουλέψουμε τα άλλα 10 μέρες, 15 και μετά θα πω περάστε τα εκείνα που είχαμε ενεργοποιήσει.

Σημειώνεται ότι στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται και αστυνομικός, ο οποίος φαίνεται ότι λάμβανε μηνιαίο «μισθό» 500 ευρλω για παροχή πληροφοριών στο κύκλωμα.

