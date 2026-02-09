Κολωνάκι: Ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμα 85χρονης, την έδεσαν και της άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Αντιμέτωπη με δύο ληστές ήρθε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν οι άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της στον 6ο όροφο για να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και βρέθηκαν μπροστά στην ηλικιωμένη την οποία ακινητοποίησαν και της έδεσαν με ταινία τα πόδια.

Στη συνέχεια έψαξαν τον χώρο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα της 85χρονης. Οι ληστές αποχώρησαν και λίγο αργότερα η γυναίκα κατάφερε να λυθεί και πήγε σε κοντινό καφέ όπου ζήτησε βοήθεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας (ΤΔΕΕ) Συντάγματος, το οποίο διεξάγει προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

