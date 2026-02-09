search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:49
09.02.2026 17:58

Ανατροπή με τον θάνατο 68χρονου στη Λακωνία: Μετεφεραν τη σορό του για να μη δηλωθεί σαν εργατικό δυστύχημα

09.02.2026 17:58
Τον θάνατο του συζύγου της σκηνοθέτησε 49χρονη σε συνεργασία με τον αδελφό του, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί ο θάνατος του εργατικό δυστύχημα.

Ο 63χρονος σκοτώθηκε στις 12 Ιανουαρίου. Ο αδελφός του και η σύζυγος του κατέθεσαν ότι έπεσε από τη σκάλα, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στο πατρικό του στη Λακωνία. Τα τραύματα που έφερε δεν ταίριαζαν με το σημείο, όπου εντοπίστηκε

Τελικά, αποκαλύφθηκε ότι έπεσε καθώς εκτελούσε εργασίες σε σπίτι συγγενή για λογαριασμό εταιρείας που ανήκει στη σύζυγο του. Ο αδελφός του μόλις συνειδητοποίησε πως είχε καταλήξει, τον φόρτωσε στο αμάξι και τον μετέφερε στο πατρικό τους, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει νομικές επιπτώσεις η σύζυγος του θύματος.

«Πανικοβλήθηκε»

Το 63χρονος είχε καταθέσει αίτηση για να συνταξιοδοτηθεί. Μέχρι να βγει η σύνταξη του εργαζόταν περιστασιακά.

«Ήταν ένα λάθος από ανθρώπινο φόβο. Δεν σκέφτηκε καθαρά, πανικοβλήθηκε. Το πληρώνουμε κάθε μέρα», είπε χαρακτηριστικά ο ανιψιός του.

Ο αδελφός και η σύζυγος του συνελήφθησαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή.

