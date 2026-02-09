Καλλιθέα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι – Έμεινε στο νερό για 10 λεπτά

Για τουλάχιστον 10 λεπτά έμεινε κάτω από το νερό το 3 ετών κοριτσάκι, που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα.

Οι γονείς βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια, όταν το παιδάκι διέφυγε της προσοχής τους και κατευθύνθηκε στο συντριβάνι. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι έλειπε άρχισαν να σαρώνουν την πλατεία. Τελικά, ο πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι στο μπρούμυτα συντριβάνι χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην πλατεία επικράτησε πανικός, με πλήθος να συγκεντρώνεται γύρω από τον πατέρα. Υπάλληλος καφετέριας που γνώριζε ΚΑΡΠΑ έσπευσε στο σημείο και χορήγησε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Η παρέμβαση υπάλληλου καφετέριας

«Προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, λέγοντας ψέματα ότι είμαι γιατρός για να μπορέσουν να με αφήσουν. Εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν αστυνομικοί» είπε ο υπάλληλος, μιλώντας στο Action 24.

«Γνωρίζω τα βασικά, μπορώ να κάνω ΚΑΡΠΑ. Στην αρχή μου έσπρωχναν τα χέρια, και τότε τους είπα ότι είμαι γιατρός, “σταματήστε”. Ξεκινάω ΚΑΡΠΑ, προσπαθώ ξανά και ξανά, και κάποια στιγμή το παιδί ξέρασε», πρόσθεσε.

Μεταφέρθηκε με περιπολικό

Την ίδια στιγμή, ένα περιπολικό έτυχε να περνάει από την πλατεία. Ιδιοκτήτης καφετέριας έτρεξε και τους ενημέρωσε για τι είχε συμβεί. Οι αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, Τελικά, αποφάσισαν για να το μεταφέρουν με το περιπολικό στο «Αγλαΐα Κυριακού» για να μη χαθεί άλλος χρόνος.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν μετά από περίπου 40 λεπτα. Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο «Αγλαΐα Κυριακού». Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

