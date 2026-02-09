Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από συντριβάνι – Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς του (video)

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι γονείς του παιδιού που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής.

Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 20.30 στην πλατεία Δαβάκη περίοικοι ειδοποίησαν διερχόμενους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί, αφού έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

