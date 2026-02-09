search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 08:44

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από συντριβάνι – Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς του (video)

09.02.2026 08:44
syntrobani new

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι γονείς του παιδιού που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής. 

Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 20.30 στην πλατεία Δαβάκη περίοικοι ειδοποίησαν διερχόμενους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί, αφού έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». 

Διαβάστε επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ο «Φάρος», ο «Δαίδαλος» και η εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 5χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι – Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Αχαρνές: Ληστεία με όπλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lanthimos-stone-klooney-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Λάνθιμος μετέτρεψε το Super Bowl σε… σινεμά: Οι δύο διαφημίσεις που έκλεψαν την παράσταση

apth new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

baby ill new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνωμένο με RSV νεογνό 30 ημέρων

panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας

measles_vaccine_0902_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Σαρώνει η ιλαρά στις ΗΠΑ – Αξιωματούχος κάνει έκκληση στους Αμερικάνους: «Παρακαλώ κάντε το εμβόλιο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:00
lanthimos-stone-klooney-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Λάνθιμος μετέτρεψε το Super Bowl σε… σινεμά: Οι δύο διαφημίσεις που έκλεψαν την παράσταση

apth new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

baby ill new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνωμένο με RSV νεογνό 30 ημέρων

1 / 3