Αχαρνές: Ληστεία με όπλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε (video)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε πρατήριο καυσίμων στις Αχαρνές, με κουκουλοφόρο να απειλεί υπαλλήλους και να αρπάζει χρήματα από το ταμείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12, όταν ο δράστης εισέβαλε στο πρατήριο στις Αχαρνές, αιφνιδιάζοντας τους εργαζόμενους με την εμφάνιση και το όπλο του.

Η κίνηση του δράστη και η ακινητοποίηση των εργαζομένων

Ο ένας εργαζόμενος κατέγραφε στοιχεία για την ολοκλήρωση της βάρδιας, όταν ο ληστής τον προσέγγισε αιφνιδιαστικά και τον οδήγησε προς το εσωτερικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις των υπαλλήλων και, μόλις διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν πελάτες, εισέβαλε στον χώρο με το όπλο στο χέρι.

Ο δεύτερος εργαζόμενος, που βρισκόταν στο γραφείο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε από την κάμερα ασφαλείας, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει.

«Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί μπορεί να σε πυροβολήσει»

Η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όπως αναφέρει εργαζόμενος του πρατηρίου: «Ο δράστης είχε όπλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί μπορεί να σε πυροβολήσει. Γύρω στα 800 ευρώ πήραν», τόνισε υπάλληλος του πρατηρίου.

Περιπολικό της αστυνομίας έφτασε στο σημείο μέσα σε τέσσερα λεπτά, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη δεν απέδωσαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο πρατήριο έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ληστών.

Το πρατήριο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όπου, σύμφωνα με κατοίκους, καταγράφονται συχνά περιστατικά παραβατικότητας.

Όπως αναφέρει κάτοικος: «Γίνονται και μεταξύ των πιτσιρικάδων. Δυστυχώς, το Μενίδι υποφέρει».

Διαβάστε επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ο «Φάρος», ο «Δαίδαλος» και η εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 5χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι – Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Λάκης Ραπτάκης: Το τελευταίο αντίο στον «μαέστρο» της νυχτερινής Αθήνας που έκανε τη διασκέδαση θρύλο