Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 5χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι – Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, όπου ένα 5χρονο κοριτσάκι βρέθηκε αναίσθητο μέσα σε σιντριβάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο ειδοποιήθηκαν από περαστικούς για το παιδί και έσπευσαν άμεσα να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών, το κοριτσάκι ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε έντονα συμπτώματα υποθερμίας.

Η κατάσταση του παιδιού απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα, και έτσι το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με περιπολικό στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές τοποθέτησαν το παιδί σε ειδικό μηχάνημα απινιδωτή και πραγματοποίησαν επί 40 λεπτά καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η προσπάθεια απέδωσε, και το κοριτσάκι τελικά επανήλθε.

Η μικρή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Οι γιατροί δηλώνουν πως η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Να σημειωθεί πως οι γονείς του παιδιού λένε ότι το κοριτσάκι είναι 5 ετών, αλλά από το νοσοκομείο οι γιατροί εκτιμούν ότι είναι 2 με 2,5 ετών.

Προσήχθη ο πατέρας του παιδιού

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατέρας του παιδιού, ηλικίας 26 ετών και με καταγωγή από την Αλβανία, έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνίσει τα αίτια του περιστατικού και να διερευνήσει εάν υπήρξε αμέλεια ή άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στο περιστατικό. Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επαγρύπνηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

