Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όπου ένα κοριτσάκι περίπου δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το συντριβάνι στην πλατεία Δαβάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί ανέσυραν το παιδί και το μετέφεραν με περιπολικό στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπαθούν να το επαναφέρουν εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

