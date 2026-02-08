Βόλος: Στις φλόγες σπίτι πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο (Videos)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα σε σπίτι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Βόλο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Για προληπτικούς λόγους, στο σημείο έχει μεταβεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για το αν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Στην περιοχή, επικρατεί αναστάτωση και έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

