ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

08.02.2026 19:05

Υπόθεση κατασκοπείας: Γυναίκα κρύβεται πίσω από το κινεζικό δίκτυο που στρατολόγησε τον Σμήναρχο

08.02.2026 19:05
sminarxos-aerodikeio

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση κατασκοπείας παρουσιάζει η ΕΡΤ σύμφωνα με την οποία το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από την στρατολόγηση του Ελληνα Σμηνάρχου, είναι γυναίκα.

Ο άνθρωπος-σκιά που έπεισε τον 54χρονο να πάρει πληροφορίες για να τις δώσει στους Κινέζους, είναι γένους θηλυκού και μάλιστα δεν έχει σχέση με τον στρατό, αλλά με μια ομάδα κατασκόπων.

Οι πληροφορίες που μετέφερε η κρατική τηλεόραση, αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. 

Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν μάλιστα στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον Κινέζο και πλέον αναζητούν να βρουν πως και πότε προσέγγισε τον σμήναρχο και τον έπεισε να αντλήσει μυστικές πληροφορίες υπέρ της Κίνας. 

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Έχοντας καταφέρει να ανακτήσουν σβησμένα αρχεία από το κινητό του Σμηνάρχου, οι Αρχές ψάχνουν να βρουν πληροφορίες για τον κινέζο κατάσκοπο, αλλά και το πού έστελνε τις πληροφορίες αυτές.

1 / 3