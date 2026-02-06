Πώς ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο σμήναρχος: Τα ίχνη που τον «πρόδωσαν» – Ένα ακόμη άτομο στο στόχαστρο της ΕΥΠ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε με την εμπλοκή του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη και ομολόγησε ότι έδινε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα. Η ΕΥΠ έχει βάλει στο στόχαστρό της ένα ακόμη άτομο που ελέγχεται για ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος αξιωματικός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, ενώ αποχωρώντας από το Αεροδικείο ο δικηγόρος του δήλωσε πως ο 50χρονος έλαβε υπόψη του το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει σε βάρος του.

Μιλώντας εξ ονόματος του, τόνισε πως είναι «ψύχραιμος» και «πιστεύει πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τουλάχιστον 18 μήνες, ο 54χρονος διοικητής της 128 Σμηναρχίας στο Καβούρι είχε αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με την Κίνα, διοχετεύοντας στο Πεκίνο ζωτικής και εθνικής σημασίας πληροφορίες.​

Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για έναν ευφυέστατο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε ανοίξει με τις ενέργειές του την κερκόπορτα ευαίσθητων πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και των αρμόδιων υπηρεσιών έχει μπει ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα.

Σημειώνεται ότι ο σμήναρχος είναι μηχανικός επικοινωνιών με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου με πρόσβαση ως διοικητής μονάδας σε απόρρητες πληροφορίες, όπως οι συχνότητες των νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μέσων, τα επιχειρησιακά σχέδια και οι κινήσεις του προσωπικού.

Στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΥΠ, με τις αρχές να εστιάζουν μεταξύ άλλων στα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλαξε ο σμήναρχος με τον χειριστή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκάι, τα ίχνη που οδήγησαν στον εντοπισμό του και τελικά στη σύλληψή του προέρχονται από διάφορες πηγές:

1)Πριν από δύο μήνες, η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν το ΝΑΤΟ.

2)ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν τη δράση του για το διάστημα των δύο μηνών

3)Συνελήφθη πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στην Κίνα

4)Στους υπολογιστές και στα USB βρέθηκαν πλήθος πληροφοριών που είχε στείλει στην Κίνα.

Η ομολογία του στα στελέχη της ΕΥΠ

​Ο 54χρονος σμήναρχος, δεν ήταν ιπτάμενος αλλά είχε εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρονικά (Τ/Η), και ως εκ τούτου αποτελούσε έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα σε αυτό που πλέον κερδίζει τους πολέμους: την πληροφορία.



Γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια το τηλεπικοινωνιακό φάσμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες, οι συχνότητες και τα ραντάρ.

​Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες όπως η CIA, έβαλε στο στόχαστρο τον σμήναρχο τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, προσπαθώντας αρχικά να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο αξιωματικός είναι κατάσκοπος των Κινέζων και, κατ’ επέκταση, να διαπιστώσει τι είναι αυτό που προωθεί στο Πεκίνο.



​Αφού επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, στη συνέχεια τα στελέχη των Υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι ο σμήναρχος φωτογράφιζε έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία έστελνε στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του.

Κατά την εξέτασή του, ο σμήναρχος, μετά από πολλές αντιφάσεις, τελικά αποκάλυψε τα πάντα σε δύο στελέχη της ΕΥΠ που τον ανέκριναν, δίνοντας λεπτομέρειες για τον χειριστή του (τον σύνδεσμό του) ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα.

Ο σμήναρχος έδωσε μεν το όνομα του στρατολόγου χειριστή του, που γνώρισε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ, αλλά το θέμα είναι αν τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά.

Ερευνάται αν είχε στρατολογήσει άλλα πρόσωπα, ενώ στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να έχει σταλεί έως τώρα και πόσο μεγάλη είναι η βλάβη για την εθνική ασφάλεια.

​

Όταν συνελήφθη ο στρατιωτικός, κατασχέθηκαν αμέσως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και USB, τα οποία θα σταλούν για ανάλυση στα εργαστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν ήδη λόγο για στοιχεία που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο. Ταυτόχρονα, έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα laptop, ενώ έχει βρεθεί και η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούσε.

​

Μάλιστα, ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.



Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.

​

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι Γάλλοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα σε σχέση με ένα κύκλωμα κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας, την ίδια μέρα που οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν στη μονάδα του τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ύποπτο για διαρροή ευαίσθητων δεδομένων στο Πεκίνο. Στη Γαλλία οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Διαβάστε επίσης:

Την απαλλαγή του σκηνοθέτη Φιλίππου που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Ασάφειες κλονίζουν τις κατηγορίες»

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών