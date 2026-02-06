search
06.02.2026 14:59

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών

06.02.2026 14:59
ippokrateio_athina_new

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.

Οι δικαστές αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την καταδίκη του γιατρού για την κατηγορία της δωροληψίας.

Στον γιατρό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή (8/2) στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40

Στο Αεροδικείο ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

