Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

Μια 70χρονη γυναίκα που περπατούσε στην Ερμού τραυματίστηκε μετά από πτώση γυψοσανίδας.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα περνούσε από σημείο που γίνονταν εργασίες σε δεύτερο όροφο κτιρίου, όταν έπεσε κομμάτι από γυψοσανιδα στο κεφάλι της.

Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσαχθεί στο ΤΑ Ακροπόλεως ένας 51χρονος εργάτης.

