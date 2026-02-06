Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια 70χρονη γυναίκα που περπατούσε στην Ερμού τραυματίστηκε μετά από πτώση γυψοσανίδας.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα περνούσε από σημείο που γίνονταν εργασίες σε δεύτερο όροφο κτιρίου, όταν έπεσε κομμάτι από γυψοσανιδα στο κεφάλι της.
Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσαχθεί στο ΤΑ Ακροπόλεως ένας 51χρονος εργάτης.
Διαβάστε επίσης:
Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών
Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
Υπόθεση κατασκοπείας: Πήρε προθεσμία για την Τρίτη ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.