08.02.2026 17:30

Περιστέρι: Τρόμος από άνδρα που απειλεί γυναίκες και ανήλικους – «Φώναζε ότι θα την κάψει» (video)

PAIDIKI XARA

Οι Αρχές αναζητούν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να προκαλεί τρόμο στο Περιστέρι, απειλώντας γυναίκες και ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με το MEGA, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες για τον εν λόγω άνδρα ο οποίος την περασμένη Δευτέρα στις 18:00, σε παιδική χαρά επί της οδού Πλουτάρχου, άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και άρχισε να επιτίθεται σε μια περαστική γυναίκα που κρατούσε ένα παιδάκι. 

«Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απ’ έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Την είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Λίγο αργότερα, μια δεύτερη γυναίκα του έκανε παρατήρηση για το όχημα που είχε κλείσει τον δρόμο και αυτός σε αντίδραση έβγαλε αναπτήρα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και την συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά» είπε άλλος μάρτυρας.

Η αλλόκοτη συμπεριφορά του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μπήκε μέσα στην παιδική χαρά, ανέβηκε στις κούνιες, έβριζε και απειλούσε, ενώ πέταξε και τον αναπτήρα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, εμφανίστηκε έξω από γυμνάσια της περιοχής όπου παρενόχλησε λεκτικά μια κοπέλα και στη συνέχεια να στράφηκε σε δύο ανήλικους που βρίσκονταν κοντά της δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα.

Ενα παιδάκι αντέδρασε και αυτός μπήκε στο αμάξι του με σκοπό να τους πατήσει, αλλά τα παιδιά πρόλαβαν και ανέβηκαν στο πεζοδρόμιο. Οι αρχές αναζητούν τον μανιακό ο οποίος φαίνεται επικίνδυνος.

