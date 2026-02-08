Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε ξαφνικά λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άρτα με μια γυναίκα 35 ετών να φεύγει από τη ζωή λίγο αφότου γέννησε.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη γυναίκα πριν από δεκαπέντε ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

