Τραγωδία στη Χίο: «Πηγαίναμε ευθεία, το Λιμενικό μας χτύπησε χωρίς προειδοποίηση», καταθέτουν επιζώντες

Εκ διαμέτρου αντίθετη περιγραφή από εκείνη του Λιμενικού δίνουν στις καταθέσεις τους ενώπιον της Ανακρίτριας όσοι επέζησαν από το πολύνεκρο ναυαγίου της Χίου την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με το news247, στην κατάθεσή του ένας από τους επιζώντες αναφέρει: «Είδα ένα δυνατό φως να πέφτει στο σκάφος μας και μετά έγινε το χτύπημα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Το φως ήρθε από τα αριστερά. Ήμασταν κοντά, θέλαμε 3-4 λεπτά να φτάσουμε».

Στην ερώτηση «από ποια πλευρά ένιωσε το χτύπημα» απαντά: «Από τα αριστερά μας» ενώ ερωτώμενος αν αντιλήφθηκε να στρίβει το φουσκωτό στο οποίο επέβαινε, λέει: «Όχι, πηγαίναμε μόνο ευθεία».

Ο τραυματίας στην κατάθεσή του λέει πως δεν άκουσε καμία σειρήνα ή κάποιον να φωνάζει να σταματήσουν. Απαντά πως δεν είδε ούτε κάποιο μπλε φως. «Όχι. Αν είχα ακούσει κάποιον να μου λέει ότι είδε κάτι πριν τη σύγκρουση θα το έλεγα».

«Ένα δευτερόλεπτο μετά το φως συγκρουστήκαμε»

Άλλος επιζών, ο οποίος καθόταν δεξιά, περιγράφει στην κατάθεσή του πως είδε ένα άσπρο δυνατό φως ενώ πλησίαζαν στη Χίο. «Αυτό το φως άναψε και έσβησε μια φορά σαν να ήθελε να φοβηθούμε. Όταν είδαμε το φως αγχωθήκαμε γιατί νομίζαμε ότι θα επιστρέψουμε πίσω. Μετά από ένα δευτερόλεπτο αφότου έκλεισε το φως μας χτύπησαν πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά. Μετά από αυτό το τρακάρισμα, πώς ζούμε σήμερα, ο Θεός ξέρει».

Και αυτός καταθέτει πως δεν άκουσε σειρήνα ή κάποιον να τους προειδοποιεί να σταματήσουν. «Όχι δεν άκουσα τίποτα. Είδα το φως και μετά από ένα δευτερόλεπτο ένιωσα το χτύπημα. Είχε ησυχία, μετά είδαμε το φως και μετά έγινε το χτύπημα».

Στην ερώτηση αν αντιλήφθηκε το φουσκωτό στο οποίο επέβαινε να στρίβει και εκείνος απάντησε αρνητικά: «Όχι δεν κατάλαβα να στρίβει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πήγαινε ευθεία και μας χτύπησαν από την αριστερή πλευρά».

Γυναίκα, η οποία επέβαινε στο φουσκωτό με τον σύζυγο και τα παιδιά της, περιγράφει πως «ο καπετάνιος πήγαινε καλά, ήσυχα και όταν είχαμε λίγο ακόμα να φτάσουμε στην Ελλάδα είδαμε ένα φως από τα αριστερά και έγινε το τρακάρισμα».

»Με το που είδα το φως αμέσως έγινε το τρακάρισμα, όταν συνήλθα είδα πολλά αίματα και το νερό είχε φτάσει μέχρι κάτω από το στήθος μου. Δεν ήταν τρακάρισμα, ήταν επίτηδες. Πηγαίναμε ευθεία και μας χτύπησε πολύ δυνατά», κατέθεσε.

Και εκείνη υποστήριξε πως ο οδηγός δεν έστριψε καθόλου και δεν κατευθύνθηκε εκείνος προς το σκάφος του λιμενικού. «Δεν ακούσαμε κάποια σειρήνα ή στοπ. Εάν είχαμε ακούσει στοπ θα είχαμε σταματήσει και δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά μας. Δεν είδαμε κανέναν, κανένας δεν μας κυνήγησε. Όταν είδα το φως είδα ότι ερχόταν κάτι καταπάνω μας και μας χτύπησαν», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Ίδια είναι και η περιγραφή ενός ακόμη επιβάτη του φουσκωτού: «Δεν κατάλαβα τίποτα, συνήλθα όταν είδα τους λιμενικούς. Έτρεχε το σκάφος, είδα κάτι άσπρα φώτα, πολύ δυνατά γύρω μου ήταν άσπρη η θάλασσα από το φως και μετά έγινε το τρακάρισμα. Το φως ερχόταν από τα αριστερά μας. Δεν άκουσα σειρήνα, μόνο τη μηχανή του σκάφους μας άκουγα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν άκουσα κάτι ή όχι».

Στην ερώτηση αν είδε κάποιο μπλε φως ή άκουσε κάποιον να ζητάει να σταματήσουν απαντάει: «Όχι δεν είδα κάποιο μπλε φως, ούτε στοπ άκουσα. Μετά το τρακάρισμα άκουσα κόσμο να ζητάει βοήθεια».

Ο οδηγός και οι ερωτήσεις για αναγνώριση

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης οι περισσότεροι από τους επιζώντες υποστηρίζουν πως δεν έχουν δει ποιος ήταν ο οδηγός. Κάποιοι από αυτούς καταθέτουν πως δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν καθώς «έτσι κι αλλιώς φορούσε μάσκα σε όλο του το πρόσωπο» και άλλοι πως «όταν επιβιβαστήκαμε στα παράλια της Τουρκίας, ένας Τούρκος μας είπε να κοιτάμε κάτω και επειδή φοβηθήκαμε εμείς κοιτάζαμε κάτω. Αυτός ο Τούρκος έφυγε μόλις επιβιβαστήκαμε στο σκάφος».

Μόνο ένα άτομο από τους επιβάτες που έχουν καταθέσει είπε πως μπορεί να τον αναγνωρίσει αν τον δει. «Μπορώ να τον αναγνωρίσω παρ’ ότι φορούσε μαύρη μάσκα σε όλο το πρόσωπο. Μόνο τα μάτια του δεν καλύπτονταν και μόνο αυτά είδα». Η εν λόγω γυναίκα αναγνώρισε τον οδηγό από τη φωτογραφία που της υπέδειξαν, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε αποδίδοντας στην κακή κατάστασή της το μπέρδεμα.

