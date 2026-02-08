search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 12:49

«Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά για να πλενόμαστε» – Συναγερμός στην Αίγινα για την ακαταλληλότητα των υδάτων (Video)

08.02.2026 12:49
aigina-12-new (2)

Εδώ και περίπου δύο μήνες, η καθημερινότητα των κατοίκων της Αίγινας έχει ανατραπεί, καθώς μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό το νερό που ρέει στις βρύσες του νησιού δεν θεωρείται ασφαλές για καμία χρήση.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN, κάτοικοι της Αίγινας περιέγραψαν τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ακόμη και εμφιαλωμένο νερό για βασικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των χεριών τους.

Η κυρία Μάρθα κάτοικος του νησιού καταγγέλει ότι «αμέσως μετά τις γιορτές εμφάνισα πρόβλημα στο μάτι. Πήγα στο Κέντρο Υγείας και μου είπαν ότι έχω μικροβιακή φλεγμονή. Είναι ξεκάθαρα από το νερό. Όσο και να προσέχουμε […]. Έναν μήνα από τις 17 Δεκεμβρίου που χάλασε ο αγωγός δεν μας είχαν ειδοποιήσει ότι το νερό αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. 12 Ιανουαρίου είχαμε ανακοινώσεις χωρίς λεπτομέριες. Είναι τραγικό πως κάνουμε μπάνιο. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», λέει χαρακτηριστικά.

«Όλη αυτή η κατάσταση προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας», πρόσθεσε στη συνέχεια αναφορικά με την διανομή εμφιαλωμένων νερών στην οποία προχώρησε χθες ο δήμος. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα», πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι 10 εξάδες νερού που διανεμήθηκαν δεν επαρκούν για τις ανάγκες των κατοίκων, ενώ πολλοί ηλικιωμένοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να μεταβούν στο σημείο και να μεταφέρουν τα μπουκάλια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δήμου Αίγινας

«Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίυ 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί διανομή εμφιαλωμένου νερού για όλους τους πολίτες στον δημοτικό χώρο στην Όμορφη Εκκλησιά».

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη απάτη με το επίδομα θέρμανσης – Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για το SMS που δεν πρέπει να ανοιχτεί

Ηπειρος: Φούσκωσε ο Λούρος και έπνιξε καλλιέργειες

Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

geogriadis- plevris 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:49
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

1 / 3