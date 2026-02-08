Ηπειρος: Φούσκωσε ο Λούρος και έπνιξε καλλιέργειες

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα πλήττουν τα παραποτάμια χωριά Στρογγυλή, Πέτρα και Στεφανή, καθώς ο ποταμός Λούρος στην Ηπειρο έχει υπερχειλίσει σε πολλά σημεία. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού πάνω από τα όρια ασφαλείας, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο κάμπος να έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη.

Την κατάσταση επιδεινώνουν τα φερτά υλικά, οι κορμοί και τα νεκρά πλατάνια που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη, δημιουργώντας φράγματα τα οποία προκαλούν υπερχείλιση του ποταμού, με το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα κτήματα.

Τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) λειτουργούν συνεχώς, όμως αδυνατούν να αποθήσουν τον τεράστιο όγκο νερού που εισρέει από τον ποταμό.

Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης. Αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, σε συνδυασμό με την κοίτη του ποταμού που δεν έχει καθαριστεί, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί με απρόβλεπτες συνέπειες.

