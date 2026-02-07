search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 11:06

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

07.02.2026 11:06
plhmmyra (1)

Σε επιφυλακή και ετοιμότητα για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα παραμένουν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου μετά και τη ρηματική διακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας για την κατάσταση των φραγμάτων στη γείτονα.

Ειδικότερα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του τελευταίου 24ωρου η ποσότητα των υδάτων στα φράγματα της Βουλγαρίας υπερέβη τα όρια της πληρότητας με εκείνο του Ιβαήλοβγκραντ ήδη να υπερχειλίζει και τη ροή των υδάτων των ποταμών ‘Αρδα, Έβρου και Ερυθροποτάμου να παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σουφλίου συνιστά στους κατοίκους την αποφυγή κάθε δραστηριότητας στις περιοχές κοντά σε ποτάμια και ρέματα καθώς και τη λήψη μέτρων ασφαλείας από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους απομακρύνοντας ζώα και αγροτικά μηχανήματα από τις επικίνδυνες περιοχές.

Ο δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει τους πολίτες πως βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων -ο μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να εισέλθει στον ποταμό Έβρο- ο αυξημένος κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στα παρέβρια χωριά

Ως εκ τούτου καλεί τους κατοίκους:

-Να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση σε ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα και κοίτες ποταμών

-Να μην επιχειρούν διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση ή ροή υδάτων

-Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον Ερυθροπόταμο τα επίπεδα των υδάτων εμφανίζονταν μέχρι χθες σταθεροποιημένα.

Ο δήμος Ορεστιάδας προχώρησε από χθες στη διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα του ποταμού ‘Αρδα που συνδέει τους οικισμούς Φυλακίου και Ελαίας και στο κλείσιμο της διέλευσης των ιρλανδικών διαβάσεων σε Καστανιές και Ρίζια, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι της υποχώρησης της στάθμης των νερών.

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας και τις σχετικές σημάνσεις, να χρησιμοποιούν το εναλλακτικό οδικό δίκτυο μέσω Καστανεών ή μέσω Κομάρων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αποφεύγοντας την προσέγγιση στις όχθες του ποταμού.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

Λειψυδρία: Ο Μόρνος βάζει τέλος στην αγωνία των Αθηναίων – Ξεπέρασε τα 311 εκατ. κυβικά σε διάστημα λίγων μηνών

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Σήμερα το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή – Σοβαρές κακώσεις η αιτία θανάτου των μεταναστών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

metanastes-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:26
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

1 / 3