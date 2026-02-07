Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ.

Ο πατέρας της ανήλικης έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, για να διερευνήσει πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για το ταξίδι της στο εξωτερικό.

Οι γονείς της 16χρονης δηλώνουν ότι ανησυχούν σοβαρά για την ασφάλεια του παιδιού τους, την ώρα που η υπόθεση αποκτά διεθνείς διαστάσεις με τη συνεργασία των ελληνικών και γερμανικών Αρχών.

Ο δικηγόρος της οικογένειας θέλησε να απαντήσει σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι οι γονείς έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του παιδιού τους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς της Λόρας έχουν μεταβεί δύο φορές στην Αθήνα και αναζήτησαν στοιχεία σε ξενοδοχεία και περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, εξερεύνησαν σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

«Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα», είχε πει η μητέρα της.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρας ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές Αρχές το πρωί της Τρίτης. Λίγο αργότερα, ο ίδιος μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για 48 ώρες.

Οι γονείς έχουν καταθέσει στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά για την τύχη της κόρης τους, καθώς δεν διέθετε επαρκή χρηματικά μέσα για παραμονή στη Γερμανία επί μακρόν και είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι κάποιος τη συνδράμει.

Υποψίες για βοήθεια από τρίτα πρόσωπα

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Λόρα έχει βοηθηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Όπως ανέφερε, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν εκεί συνάντησε κάποιο πρόσωπο που τη βοήθησε οικονομικά ή της παρείχε κινητό τηλέφωνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την οποία η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, με τη συσκευή αυτή να μην ταυτίζεται με το κινητό που είχε αγοράσει από συμμαθητή της.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχει και δεύτερο άτομο που τη συνδράμει στη Γερμανία και πιθανόν διαμένουν στον ίδιο χώρο.

Το μήνυμα προς τη Λόρα

Ο κ. Μπενετάτος υπογράμμισε ότι οι γονείς βρίσκονται σε οριακή ψυχολογική κατάσταση και κάλεσε να αποφεύγονται πρακτικές που επιβαρύνουν περαιτέρω την οικογένεια, όπως η βιντεοσκόπηση του σπιτιού τους χωρίς συναίνεση.

Οι γονείς απευθύνουν εκ νέου έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Παράλληλα, στέλνουν μήνυμα και στο ίδιο τους το παιδί, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, απλώς για να τους διαβεβαιώσει ότι είναι καλά και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. «Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να ξέρουν», όπως τονίζεται, «ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής».

Κινητοποίηση της ομογένειας

Μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ» για την αγνοούμενη Λόρα ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η κινητοποίηση της ομογένειας υπήρξε άμεση.

Κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την περασμένη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Όπως επισήμανε, η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Λειψυδρία: Ο Μόρνος βάζει τέλος στην αγωνία των Αθηναίων – Ξεπέρασε τα 311 εκατ. κυβικά σε διάστημα λίγων μηνών

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Σήμερα το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή – Σοβαρές κακώσεις η αιτία θανάτου των μεταναστών

Πάργα: 42χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι γεμάτο νερό