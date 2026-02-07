Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Σήμερα το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή – Σοβαρές κακώσεις η αιτία θανάτου των μεταναστών

Ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Σάββατο 7/2, ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Με τις έρευνες για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στα ανοιχτά της Χίου να συνεχίζονται, η απολογία του συλληφθέντα, ο οποίος ζήτησε την Παρασκευή, 6/2, προθεσμία 24 ωρών για να προετοιμαστεί, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου, Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

«Ήταν σαν πολύ βαριά τροχαία, είναι περίεργο», αναφέρουν νοσηλευτές

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Χίου, για τις πρώτες ώρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά του νησιού, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, μετά από σύγκρουση του ταχύπλοου που τους μετέφερε με σκάφος του Λιμενικού.

Ο Γιάννης Κουτσοδόντης, νοσηλευτής και μέλος του σωματείου εργαζομένων, μίλησε στο politischios.gr για όσα συνέβησαν: «Ήταν όλο το νοσοκομείο εδώ. Και ευτυχώς υπήρχε το προσωπικό. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που μείναν από τις τρεις το μεσημέρι μέχρι τις πέντε το πρωί. Συνεχόμενα. Επίσης υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν πρωί και φύγανε από το σπίτι τους. Μόνοι τους. Έτσι καταφέραμε και βγάλαμε όλη τη δουλειά. Ήταν πολύ βαριά περιστατικά. Μοιάζανε όλα με πολύ βαριά τροχαία».

«Δυστυχώς μία πρόσφυγας δεν τα κατάφερε και πέθανε στην εντατική. Οι άλλοι είναι σε καλή κατάσταση. Τρεις στην εντατική. Εξιτήριο δεν έχει πάρει κανείς. Από όσα ξέρω μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τις συνθήκες του ναυαγίου: «Κοιτάξτε, αυτό είναι σύγκρουση ξεκάθαρα. Είναι σαν τροχαίο, είναι σύγκρουση. Τώρα πώς έγινε και τι έγινε, απλά είναι λίγο περίεργο το πώς ακούγεται. Δηλαδή πήγαν οι πρόσφυγες με τη βάρκα, με 40 άτομα και χτυπήσαν όλοι. Κάπως περίεργο είναι».

«Επίσης δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Δηλαδή τι θα πει δεν λειτουργούσαν οι κάμερες; Σε εμάς υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που ακολουθείς. Αν είναι κανόνας, αν δεν είναι κανόνας, εντάξει. Αλλά έτσι θα λυθούν και απορίες», συνέχισε.

«Το ζητούμενο δεν είναι όμως αυτό. Γιατί όλοι είμαστε υπάλληλοι. Και δουλεύουμε. Και είμαστε και άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή πνιγήκαν 15 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών και μικροί. Και είναι 10 παιδιά στην παιδιατρική. Εκ των οποίων ευτυχώς δεν είναι κανένας πολύ πολύ σοβαρά. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει να υπάρξει μια λύση. Δεν μπορεί να πνίγονται. Τουλάχιστον στο δικό μου όνομα άνθρωποι δεν πρέπει να πνίγονται», κατέληξε.

Στην κατάσταση που επικράτησε στο νοσοκομείο αναφέρθηκε και η Μαρία Σαραντινίδου, υποδιευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, η οποία, αν και δεν κατάφερε να φτάσει άμεσα στο νοσοκομείο, κατέθεσε την εμπειρία της από την κατάσταση που επικρατούσε: «Η εμπειρία μας από το 2015, με τα τότε ναυάγια, μας είχε προετοιμάσει για το σοκ και τη συναισθηματική φόρτιση. Όμως τότε είχαμε πνιγμούς. Αυτήν τη φορά ήταν ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με βαριά τραυματίες».

«Ήταν εδώ όλο το νοσοκομείο, από τον διοικητή μέχρι τους διοικητικούς υπαλλήλους. Δεν προλάβαμε να ειδοποιήσουμε καν», πρόσθεσε η ίδια.

Οι μαρτυρίες των τραυματιών

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, και τον βουλευτή Α’ Αθηνών, Νάσο Ηλιόπουλο, που επισκέφθηκαν σήμερα τη Χίο προκειμένου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, τραυματίας περιέγραψε ότι το σκάφος των μεταναστών κινείτο με μικρή ταχύτητα και βρισκόταν πολύ κοντά στις ακτές.

Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κανένα σήμα από το Λιμενικό για να σταματήσουν και στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους.

Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.



Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται –7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι– πέντε έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τρεις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, φαίνεται ότι και 24 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου και κάποιοι μάλιστα από αυτούς φαίνεται ότι θα πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται ακόμα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χίου, ωστόσο φαίνεται ότι η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί, και ως εκ τούτου δε τίθεται, για την ώρα τουλάχιστον, θέμα μετακίνησης τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

