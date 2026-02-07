search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 09:17

Πικέρμι: Πέθανε ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

07.02.2026 09:17
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Στα τραύματά του υπέκυψε ο πεζός, που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διακριβωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Διαβάστε επίσης:

«Είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο και μάθαινε κινέζικα», λέει συγγενής του 54χρονου σμήναρχου της Π.Α. που συνελήφθη για κατασκοπεία

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 200 προαγωγές για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο (Videos/Photos)

Ανάπαυλα από την κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο – «Άνοιξη μέσα στον χειμώνα»– Σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ethan Hawke
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

moscow new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης – Η κύρια εκδοχή και οι ασυνήθιστοι θάνατοι

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε ενεργός στα social media από φίλους του – «Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί;» (Video)

trump zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:46
Ethan Hawke
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

moscow new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης – Η κύρια εκδοχή και οι ασυνήθιστοι θάνατοι

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε ενεργός στα social media από φίλους του – «Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί;» (Video)

1 / 3