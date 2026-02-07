Πικέρμι: Πέθανε ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

Στα τραύματά του υπέκυψε ο πεζός, που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διακριβωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Διαβάστε επίσης:

«Είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο και μάθαινε κινέζικα», λέει συγγενής του 54χρονου σμήναρχου της Π.Α. που συνελήφθη για κατασκοπεία

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 200 προαγωγές για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο (Videos/Photos)

Ανάπαυλα από την κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο – «Άνοιξη μέσα στον χειμώνα»– Σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες