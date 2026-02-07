Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 200 προαγωγές για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο (Videos/Photos)

Επεισόδια σημειώθηκαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή στην περιοχή της οδού Εγνατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί -οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και συμμετείχαν σε πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή- βγήκαν από τους χώρους του πανεπιστημίου και πέταξαν δεκάδες βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν άμεσα με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης, ενώ έγιναν και προσαγωγές οι οποίες ξεπέρασαν τις 200.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα.

