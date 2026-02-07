search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 07:54

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 200 προαγωγές για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο (Videos/Photos)

07.02.2026 07:54
molotof

Επεισόδια σημειώθηκαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή στην περιοχή της οδού Εγνατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί -οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και συμμετείχαν σε πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή- βγήκαν από τους χώρους του πανεπιστημίου και πέταξαν δεκάδες βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν άμεσα με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης, ενώ έγιναν και προσαγωγές οι οποίες ξεπέρασαν τις 200.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα.

Διαβάστε επίσης:

Ανάπαυλα από την κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο – «Άνοιξη μέσα στον χειμώνα»– Σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

Τραγωδία στη Χίο: Το απόγευμα απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Αρνείται όλες τις κατηγορίες

Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμήναρχου στην Κίνα: Πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα – Πώς τον αιφνιδίασαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kabogianni new
LIFESTYLE

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:58
kabogianni new
LIFESTYLE

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

1 / 3