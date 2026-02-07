Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμήναρχου στην Κίνα: Πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα – Πώς τον αιφνιδίασαν

Ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία φέρεται να συγκέντρωνε όλα τα χαρακτηριστικά του «ιδανικού κατασκόπου», καθώς κατηγορείται ότι διοχέτευε στην Κίνα διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν τηλεπικοινωνίες, καθώς και ψηφιακές και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Σύμφωνα με τις Αρχές, επρόκειτο για πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας.

Ο έμπειρος αξιωματικός υπηρετούσε ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και διέθετε ιδιαίτερα «δυνατό» βιογραφικό, πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση, έχοντας τοποθετηθεί σε καίριες και απολύτως κομβικές θέσεις.

Όπως προκύπτει, ο αξιωματικός είχε το προφίλ ιδανικού πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς διέθετε εξειδικευμένη γνώση σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ, λόγω των καθηκόντων του, είχε χειριστεί ζητήματα που άπτονται της αιχμής της αμυντικής τεχνολογίας. Παράλληλα, υπό την ιδιότητά του ως διοικητής, ασκούσε επιτελικό ρόλο και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Επιπλέον, ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να είχε πρόσβαση και διαχειριστική αρμοδιότητα σε επιχειρησιακά προγράμματα που αναπτύσσει η Πολεμική Αεροπορία, καθώς ήταν εξειδικευμένος στις τηλεπικοινωνίες και διέθετε πιστοποίηση του ΝΑΤΟ.

Ερευνάται και δεύτερο πρόσωπο και δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται ακόμα ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών δύο ακόμα απόστρατοι, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος. Οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο, εφόσον αυτό υπάρξει και να προχωρήσουν σε σύλληψη, όπως έκαναν και στην περίπτωση του σμήναρχος.

Υπό παρακολούθηση από τον Οκτώβριο ο σμήναρχος

Οι πρώτες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 54χρονος ενεργούσε ως κατάσκοπος για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Ο σμήναρχος μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση από τον περασμένο Οκτώβριο.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες, στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες και δεν θα μπορούσε να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Ο αξιωματικός ήδη από την ώρα της σύλληψής του στο γραφείο του, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή», πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή κινητού τηλεφώνου. Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα. Το πώς έγινε η επαφή τους ερευνάται, με καποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η πρώτη επαφή με τους Κινέζους έγινε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ.

Όπως αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ του Open, είχε κάνει ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα, πιθανώς για να γνωρίσει τον στρατολόγο του.

Πώς «έσπασε» και ομολόγησε στους πράκτορες της ΕΥΠ ο 54χρονος σμήναρχος

Οι στρατιωτικές Aρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσαν τα ψηφιακά αποτυπώματα του 54χρονου σμηνάρχου, συγκέντρωναν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του και πριν προλάβει να αποστείλει ένα μεγάλο πακέτο πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η επιχείρηση σύλληψης ήταν συντονισμένη και αιφνιδιαστική. Στόχος ήταν να δει τον στρατιωτικό εισαγγελέα και τα κλιμάκια ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ μπροστά του πριν προλάβει να αντιδράσει και να σβήσει στοιχεία. Κατά την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει το δεύτερο κινητό. Μέσα σε αυτό ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό κατασκοπείας και τα αρχεία που είχε στείλει στον Κινέζο «χειριστή».

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι ο σμήναρχος δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι έξω ακριβώς από το γραφείο του θα βρεθούν τα στελέχη της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Όταν μπήκαν στο γραφείο του δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Μάλιστα, οι αξιωματικοί του ΓΕΕΘΑ είχαν μαζί τους και ειδικό μηχάνημα για ηλεκτρονικές συσκευές με το οποίο εντόπισαν το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο ουδέποτε είχε ενημερώσει ότι υπάρχει.

Μάλιστα την ώρα που τόσο τα στελέχη της ΕΥΠ όσο και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έθεταν ερωτήματα στον 54χρονο, ειδικός αξιωματικός, ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα ηλεκτρονικά, ξεκίνησε να «ξεψαχνίζει» το κινητό του σμηνάρχου, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να σπάσει τους κώδικες και να μπει μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος αξιωματικός άρχισε να κατεβάζει αρχεία και τότε ο 54χρονος άρχισε ουσιαστικά να «σπάει».

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που πήρε προθεσμία να απολογηθεί θα κρατείται στις εγκαταστάσεις της αερονομίας στον Καρέα.

Αποχωρώντας από το Αεροδικείο ο δικηγόρος του δήλωσε πως έλαβε υπόψη του το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει σε βάρος του.

Μιλώντας εξ ονόματος του, τόνισε πως είναι «ψύχραιμος» και «πιστεύει πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Οι ποινές που αντιμετωπίζει επισύρουν κάθειρξη από 6 μήνες έως και ισόβια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 298 του νέου ποινικού κώδικα μπορεί ακόμα και να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια.

Σε διαθεσιμότητα από το ΓΕΕΘΑ

Την ίδια ώρα, σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο 54χρονος σμήναρχος.

Όπως έγινε γνωστό με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες και με βάση το άρθρο 102 του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στο άρθρο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με 80% ή 85% ανάλογα την περίπτωση.

Στο Άρθρο 102 προβλέπεται ρητά ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μπορεί να θέσει σε διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων, μόνιμο αξιωματικό ή υπαξιωματικό, όταν εναντίον του ασκείται δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα ή κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπεται σε μια σειρά από συγκεκριμένα άρθρα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι του ασκήθηκε από το ΓΕΕΘΑ δίωξη για κακούργημα με βάση το άρθρο 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Ν. 2287/1995) και το οποίο αφορά τη «Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών». Ο Σμήναρχος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης μέχρι και 20 έτη, αλλά και μερικές αποδοχές όσο θα τελεί σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι Γάλλοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα σε σχέση με ένα κύκλωμα κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας, την ίδια μέρα που οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν στη μονάδα του τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ύποπτο για διαρροή ευαίσθητων δεδομένων στο Πεκίνο. Στη Γαλλία οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Διαβάστε επίσης:

Τι απαντά η Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου – Μιλά για «συκοφαντικές αναφορές» μέσω των οποίων επιδιώκεται η «αμαύρωση της εντιμότητάς» της

Αμετανόητος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για «φακελάκι»: Κατηγορεί τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία – «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Ιάσονας Αποστολόπουλος σε Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; – Οφείλετε να ανασκευάσετε»