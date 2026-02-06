Αμετανόητος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για «φακελάκι»: Κατηγορεί τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία – «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο γιατρός και πρώην διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος καταδικάστηκε σήμερα με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, για το γεγονός ότι έλαβε «φακελάκι» για να χειρουργήσει ασθενή.
Η υπόθεση είχε έρθει στο «φως» τον Σεπτέμβριο του ’25, όταν ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς.
Σήμερα, Παρασκευή 6/2, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της δωροληψίας, κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, όπως και τους περιοριστικούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
Μιλώντας στην εκπομπή Live News ο καταδικασθείς εμφανίστηκε αμετανόητος, και κατηγόρησε, μάλιστα, τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία.
«Τα παιδιά μου πέρασαν άσχημα στο σχολείο, ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Έχω απογοητευτεί τόσο από την κοινωνία δεν αξίζει να σώσεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράγματα», ανέφερε αρχικά.
«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου… Δηλαδή, με τέτοια προσφορά… Πενήντα χρόνια ήμουν ο “Άγιος Παντελεήμων” και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ μου λένε αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Στο Mega μίλησε και η σύζυγος του ασθενούς που προχώρησε στην καταγγελία, η οποία μετέφερε τη συνομιλία που είχε με τον γιατρό, όταν την ενημέρωνε για το «φακελάκι»: «“Εγώ παίρνω 5 χιλιάδες, αλλά για εσένα, επειδή είσαι εσύ, 3 χιλιάρικα”. Και έχω μείνει κάγκελο. Λέω, “τι εννοείτε γιατρέ; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. Και μου λέει “αύριο τότε για να πληρώσω και τους μέσα”».
Τη σύλληψη του γιατρού ακολούθησαν και άλλες, αντίστοιχες καταγγελίες, με ασθενείς αλλά και συγγενείς τους να αναφέρουν ότι τους ζητούσε από 3.000 έως 5.000 ευρώ για να κάνει ο ίδιος το χειρουργείο και να παρακολουθεί την μετεγχειρητική τους πορεία.
«Τι εννοείτε γιατρέ κοστολογείται; Περίπου; “Ε” μου λέει, “τρία με πέντε χιλιάρικα”. Έτσι ακριβώς. “Λέω γιατρέ, εγώ θα κάνω οτιδήποτε. Απλά να χειρουργηθεί ο μπαμπάς”», είπε στο Mega γιος ασθενούς.
Εις βάρος του καρδιοχειρουργού είχε γίνει και άλλη καταγγελία το 2022, με την πλευρά του ασθενούς να αναφέρει ότι ο γιατρός είχε τότε καταδικαστεί, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει: «Δεν έχει τελεσιδικήσει το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022. Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε».
Ο ίδιος, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια: «Είναι ντροπή τέτοια πράγματα, γιατί με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον έλεγαν “Άγιο Παντελεήμων”».
Ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία. «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», τόνισε, και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση.
«Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…», σημείωσε, για να κληθεί στη συνέχεια να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων.
Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για εσκεμμένη παγίδευσή του, λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό.
Παίρνοντας τον λόγο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου τονίζοντας πως πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.
«Μετά από τον διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στον γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητά του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και το ότι κατελήφθη επ’ αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώσει του το συγκεκριμένο ωφέλημα. Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός», είπε ο εισαγγελέας.
Νωρίτερα στο δικαστήριο είχε καταθέσει και η καταγγέλλουσα.
«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει», είπε.
Σημειώνεται ότι υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσαν τρεις ασθενείς, που υποστήριξαν ότι δεν τους ζήτησε ποτέ λεφτά, αλλά και ένας δημοσιογράφος, που κατέθεσε ότι ο εν λόγω καρδιοχειρουργός έχει στοχοποιηθεί από άλλους γιατρούς.
Διαβάστε επίσης:
Έγκλημα στη Βιολάντα: Αποκαλύπτεται το εύρος της καταστροφής στο δίκτυο σωληνώσεων που μετέφερε το προπάνιο
Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» – Κατασχέθηκαν περί τις 800.000 ευρώ
Καλαμάτα: Κόντρα για σποτ του καρναβαλιού – Η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του -«Εκθέτει την πόλη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.