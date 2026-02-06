Αμετανόητος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για «φακελάκι»: Κατηγορεί τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία – «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο γιατρός και πρώην διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος καταδικάστηκε σήμερα με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, για το γεγονός ότι έλαβε «φακελάκι» για να χειρουργήσει ασθενή.

Η υπόθεση είχε έρθει στο «φως» τον Σεπτέμβριο του ’25, όταν ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς.

Σήμερα, Παρασκευή 6/2, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της δωροληψίας, κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, όπως και τους περιοριστικούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Προκαλεί ο καρδιοχειρουργός – Η «ταρίφα» και η παλιότερη καταγγελία

Μιλώντας στην εκπομπή Live News ο καταδικασθείς εμφανίστηκε αμετανόητος, και κατηγόρησε, μάλιστα, τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία.

«Τα παιδιά μου πέρασαν άσχημα στο σχολείο, ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Έχω απογοητευτεί τόσο από την κοινωνία δεν αξίζει να σώσεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράγματα», ανέφερε αρχικά.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου… Δηλαδή, με τέτοια προσφορά… Πενήντα χρόνια ήμουν ο “Άγιος Παντελεήμων” και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ μου λένε αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο Mega μίλησε και η σύζυγος του ασθενούς που προχώρησε στην καταγγελία, η οποία μετέφερε τη συνομιλία που είχε με τον γιατρό, όταν την ενημέρωνε για το «φακελάκι»: «“Εγώ παίρνω 5 χιλιάδες, αλλά για εσένα, επειδή είσαι εσύ, 3 χιλιάρικα”. Και έχω μείνει κάγκελο. Λέω, “τι εννοείτε γιατρέ; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. Και μου λέει “αύριο τότε για να πληρώσω και τους μέσα”».

Τη σύλληψη του γιατρού ακολούθησαν και άλλες, αντίστοιχες καταγγελίες, με ασθενείς αλλά και συγγενείς τους να αναφέρουν ότι τους ζητούσε από 3.000 έως 5.000 ευρώ για να κάνει ο ίδιος το χειρουργείο και να παρακολουθεί την μετεγχειρητική τους πορεία.

«Τι εννοείτε γιατρέ κοστολογείται; Περίπου; “Ε” μου λέει, “τρία με πέντε χιλιάρικα”. Έτσι ακριβώς. “Λέω γιατρέ, εγώ θα κάνω οτιδήποτε. Απλά να χειρουργηθεί ο μπαμπάς”», είπε στο Mega γιος ασθενούς.

Εις βάρος του καρδιοχειρουργού είχε γίνει και άλλη καταγγελία το 2022, με την πλευρά του ασθενούς να αναφέρει ότι ο γιατρός είχε τότε καταδικαστεί, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει: «Δεν έχει τελεσιδικήσει το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022. Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε».

Ο ίδιος, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια: «Είναι ντροπή τέτοια πράγματα, γιατί με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον έλεγαν “Άγιο Παντελεήμων”».

Αρνήθηκε την κατηγορία – «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα»

Ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία. «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», τόνισε, και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση.

«Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…», σημείωσε, για να κληθεί στη συνέχεια να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων.

Πρόεδρος: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας; Κατηγορούμενος: Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα. Πρόεδρος: Της είπατε πράγματι (σ.σ. της καταγγέλλουσας) ότι «συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία»;.

Της είπατε πράγματι (σ.σ. της καταγγέλλουσας) ότι «συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία»;. Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία. Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι; Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Όχι δεν ζήτησα τίποτα. Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσείς το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσείς το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό; Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου. Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως…

Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως… Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της είπα «κάνε ό,τι νομίζεις». Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Πού να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για εσκεμμένη παγίδευσή του, λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό.

Κατηγορούμενος: Εμείς οι καρδιοχειρουργοί είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον.

Εμείς οι καρδιοχειρουργοί είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον. Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;

Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε; Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (…) Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλά.

Παίρνοντας τον λόγο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου τονίζοντας πως πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.

«Μετά από τον διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στον γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητά του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και το ότι κατελήφθη επ’ αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώσει του το συγκεκριμένο ωφέλημα. Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός», είπε ο εισαγγελέας.

Η κατάθεση της καταγγέλλουσας

Νωρίτερα στο δικαστήριο είχε καταθέσει και η καταγγέλλουσα.

«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει», είπε.

Σημειώνεται ότι υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσαν τρεις ασθενείς, που υποστήριξαν ότι δεν τους ζήτησε ποτέ λεφτά, αλλά και ένας δημοσιογράφος, που κατέθεσε ότι ο εν λόγω καρδιοχειρουργός έχει στοχοποιηθεί από άλλους γιατρούς.

