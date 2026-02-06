Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» – Κατασχέθηκαν περί τις 800.000 ευρώ

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής, 6/2, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι Αρχές προχώρησαν σε 25 συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο Έλληνες αδελφούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, για ανάλογα αδικήματα.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος – Πώς δρούσαν

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στο χώρο των λαθραίων τσιγάρων τουλάχιστον από το 2021, με το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος τους να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα είχε προχωρήσει στη δημιουργία χώρων παραγωγής, στους οποίους παρήγαγε εβδομαδιαία περί τα χίλια κουτιά τσιγάρων, με κάθε κουτί να περιέχει 100 τσιγάρα.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν 10 χώρους που συνέθεταν ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, αλλά και χώρους αποθήκευσης.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι ένα από τα εργοστάσια που χρησιμοποιούσαν, με έδρα τη Βοιωτία, παρουσιαζόταν ως κτηνοτροφική μονάδα και στον εξωτερικό χώρο είχαν ακόμα και ζώα.

Παράλληλα, από τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν περίπου 800.000 ευρώ σε μετρητά, όπλα, κινητά τηλέφωνα, και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, εντοπίστηκαν πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ενώ αρκετοί εξ αυτών διέμεναν σε ιδιαίτερα πολυτελείς κατοικίες και βίλες.

Σημειώνεται ότι, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, μεγάλο μέρος των λαθραίων τσιγάρων που παράγονταν στην Ελλάδα διοχετευόταν στο εξωτερικό, ενώ, σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, η διάθεση ήταν περιορισμένη.

