search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 19:08

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» – Κατασχέθηκαν περί τις 800.000 ευρώ

06.02.2026 19:08
kykloma-lathraia-tsigara

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής, 6/2, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι Αρχές προχώρησαν σε 25 συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο Έλληνες αδελφούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, για ανάλογα αδικήματα.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος – Πώς δρούσαν

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στο χώρο των λαθραίων τσιγάρων τουλάχιστον από το 2021, με το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος τους να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα είχε προχωρήσει στη δημιουργία χώρων παραγωγής, στους οποίους παρήγαγε εβδομαδιαία περί τα χίλια κουτιά τσιγάρων, με κάθε κουτί να περιέχει 100 τσιγάρα.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν 10 χώρους που συνέθεταν ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, αλλά και χώρους αποθήκευσης.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι ένα από τα εργοστάσια που χρησιμοποιούσαν, με έδρα τη Βοιωτία, παρουσιαζόταν ως κτηνοτροφική μονάδα και στον εξωτερικό χώρο είχαν ακόμα και ζώα.

Παράλληλα, από τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν περίπου 800.000 ευρώ σε μετρητά, όπλα, κινητά τηλέφωνα, και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, εντοπίστηκαν πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ενώ αρκετοί εξ αυτών διέμεναν σε ιδιαίτερα πολυτελείς κατοικίες και βίλες.

Σημειώνεται ότι, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, μεγάλο μέρος των λαθραίων τσιγάρων που παράγονταν στην Ελλάδα διοχετευόταν στο εξωτερικό, ενώ, σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, η διάθεση ήταν περιορισμένη.

Διαβάστε επίσης:

Καλαμάτα: Κόντρα για σποτ του καρναβαλιού – Η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του -«Εκθέτει την πόλη»

Ηλικιωμένος με άνοια οδηγούσε ανάποδα στην ΠΑΘΕ

Σε διαθεσιμότητα με απόφαση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ODONTWTOS_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, λόγω πτώσης δέντρων

tsipras_olympio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» – Δείτε LIVE

apth epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια με μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Στις 309 αυξήθηκαν οι προσαγωγές (Video)

Παραλήρημα Τραμπ, χωρίς αποδείξεις: Ο Ομπάμα μου έβαλε «κοριούς» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το βίντεο με τους Ομπάμα: «Δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγνώμη»

Ethan Hawke
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 12:12
ODONTWTOS_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, λόγω πτώσης δέντρων

tsipras_olympio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» – Δείτε LIVE

apth epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια με μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Στις 309 αυξήθηκαν οι προσαγωγές (Video)

1 / 3