Καλαμάτα: Κόντρα για σποτ του καρναβαλιού – Η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του  -«Εκθέτει την πολη»

Πολιτικό… μπρα ντε φερ προκάλεσε στην Καλαμάτα το διαφημιστικό σποτ για το καρναβάλι της πόλης, με την αντιπολίτευση να βάλει κατά του δημάρχου και της καρναβαλικής επιτροπής ζητώντας την απόσυρση του επίμαχου βιντεο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης, επισήμανε ότι «είναι απαράδεκτο και ιδιαίτερα προσβλητικό και περισσότερο εκθέτει την πόλη μας, παρά λειτουργεί ως “κράχτης” για την προσέλκυση επισκεπτών».

Προσθέτει, πως «το διαφημιστικό σποτ που είδε το φως της δημοσιότητας, προβάλει μία γυναίκα ως θύμα βίαιης κράτησής της από κάποιους (!) και στη συνέχεια ως “αντικείμενο συναλλαγής” παρά την θέλησή της, με αντάλλαγμα το καλαματιανό καρναβάλι».

«Η έμφυλη βία, η κακοποίηση γυναικών, η μαστροπεία, το τράφικινγκ, η εμπορία γυναικών κλπ. είναι θέματα που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και απασχολούν έντονα την κοινωνία μας που αναζητά εναγωνίως τρόπους και λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Ο Δήμος Καλαμάτας, δηλαδή η δημοτική αρχή, ο δήμαρχος, η Φάρις και όποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή να προβούν άμεσα στην απόσυρσή του, όπως με περισσή σπουδή πέρυσι ζήτησαν και πέτυχαν (!) την μη προβολή ταινίας στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με θέμα την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος.

Άλλωστε νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιφατικό από τη μία ο Δήμος Καλαμάτας να διαθέτει και συντηρεί (και σωστά) κοινωνική δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και από την άλλη να υιοθετεί, αποδέχεται και προβάλλει αυτό το προσβλητικό και μειωτικό για το γυναικείο φύλο διαφημιστικό σποτ».

Τι απαντά η Καρναβαλική Επιτροπή

Η επιτροπή του Καρναβαλιού απαντά προτάσσοντας τον κωμικό χαρακτήρα του βίντεο, στο πλαίσιο της απελευθέρωση της διάθεσης από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Όλο το βίντεο είναι στημένο συμβολικά, αρχής γενομένης από το τίτλο του “FREE THE MOOD”, δηλαδή ελευθερώστε τη διάθεση. Με βάση αυτό τον τίτλο και με κωμική διάθεση, λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βίντεο συμβολίζει την ανάγκη και επιθυμία όλων μας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να “απελευθερωθούμε” από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσωποποιούνται στους δύο άντρες συμπρωταγωνιστές της. Από την άλλη, το Καλαματιανό Καρναβάλι, που αποτυπώνεται στα καρναβαλονοχαρτονομίσματα συμβολίζει την απελευθέρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.».

Σε άλλο σημείο προσθέτει ότι «το συγκεκριμένο σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης της γυναικείας φύσης, ή οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Καρναβαλικής Επιτροπής:

«Ανακοίνωση του Καλαματιανού Καρναβαλιού σχετικά με το promo spot «Free the mood»

Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει με αφορμή ένα από τα promo video του Καλαματιανού Καρναβαλιού, ως Καρναβαλική Επιτροπή θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε αυτή την ανάρτηση εξηγώντας ποιο είναι το σενάριο του βίντεο και κάνοντας την αποσυμβολοποίησή του για να γίνει εμφανές ότι ουδέ μία σχέση έχει με αυτά για τα οποία το κατηγορούν.

Το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι και θα παραμείνει μια γιορτή χαράς, ελευθερίας έκφρασης, συλλογικότητας και σεβασμού προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας, ή κοινωνικής θέσης.

Όλο το βίντεο είναι στημένο συμβολικά, αρχής γενομένης από το τίτλο του “FREE THE MOOD”, δηλαδή ελευθερώστε τη διάθεση. Με βάση αυτό τον τίτλο και με κωμική διάθεση, λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βίντεο συμβολίζει την ανάγκη και επιθυμία όλων μας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να “απελευθερωθούμε” από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσωποποιούνται στους δύο άντρες συμπρωταγωνιστές της. Από την άλλη, το Καλαματιανό Καρναβάλι, που αποτυπώνεται στα καρναβαλονοχαρτονομίσματα συμβολίζει την απελευθέρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού. Το συγκεκριμένο σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης της γυναικείας φύσης, ή οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, πρωταγωνίστησαν και δημιούργησαν αυτό το βίντεο, είναι πρόσωπα που εδώ και χρόνια, τόσο μέσα από τη δημόσια παρουσία τους όσο και στην καθημερινότητά τους, υπερασπίζονται έμπρακτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αντίθετη πρόθεση.

Μας λυπεί ειλικρινά το γεγονός ότι μια προσπάθεια χιούμορ και καλλιτεχνικής έκφρασης — στοιχεία που η σημερινή κοινωνία έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη — ερμηνεύτηκε με αρνητικό πρόσημο.

Κατανοούμε ότι η τέχνη και η αφήγηση μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αναγνώσεις. Ωστόσο, θεωρούμε άδικο και ανακριβές να αποδίδονται στο συγκεκριμένο έργο προθέσεις που δεν υπάρχουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κοινωνία οφείλει να συζητά με ψυχραιμία, διάλογο και ουσία.».

Στήριξη του δημάρχου στην Καρναβαλική Επιτροπή

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Θάρρος News, δήλωσε:

«Μην πυροβολούμε την καρναβαλική επιτροπή, ας τους στηρίξουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε υπέροχα.

Προφανώς, η καρναβαλική επιτροπή έχει την έγκριση τη δική μου για ό,τι και αν κάνει, δε χρειάζεται να τη ζητήσει, τους στηρίζω ανοιχτά και είμαι σίγουρος πως ό,τι και αν επιλέξουν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και το δεύτερο, ας δείξουμε λίγο μεγαλοψυχία, ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να περάσουμε όμορφα. Όλα καλά είναι, καρναβάλι έχουμε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται».

