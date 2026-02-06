search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.02.2026 18:25

Nέο εργατικό δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης – Καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

06.02.2026 18:25
nosokomeio kalamata – new

Νέο εργατικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στoν Άρι Μεσσηνίας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 45χρονος αλλοδαπός εργάτης χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων, όταν ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος στο σημείο που έσκαβε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από χώμα και μπάζα.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν να τον βοηθήσουν συνάδελφοί του ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρινόταν. Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, και είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων σε Πειραιά και Θριάσιο (Photos)

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

