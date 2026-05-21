Quest: Διψήφια άνοδο σε πωλήσεις και κέρδη με αιχμή πληροφορική και courier

Ισχυρή ανάπτυξη σε βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσίασε ο Quest Holdings στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον όμιλο να ενισχύει πωλήσεις και κερδοφορία, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ρευστότητα παρά τις πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις και την αναδιάρθρωση του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 365,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 15,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10%.

Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης για τον όμιλο παρέμειναν οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η αυξημένη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζουν να στηρίζουν τη δραστηριότητα του ομίλου.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στον τομέα πληροφορικής μέσω των Uni Systems, Intelli Solutions και Team Candi. Ο κλάδος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 23,4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 21,9%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανάπτυξη προέρχεται τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό, με περίπου το 50% των εσόδων του τομέα να προέρχεται πλέον από διεθνείς δραστηριότητες. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων (backlog) υπερβαίνει ήδη τα 650 εκατ. ευρώ, στοιχείο που προσφέρει ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Θετική παρέμεινε και η πορεία των ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω της ACS Courier. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 11,7%, με την εταιρεία να εμφανίζει ανάπτυξη υψηλότερη από τους ρυθμούς του εγχώριου e-commerce.

Στελέχη της αγοράς αποδίδουν την επίδοση στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Στην εμπορική δραστηριότητα του ομίλου, όπου περιλαμβάνονται οι Info Quest Technologies, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος και Μπενρουμπή, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 8,5%.

Παράλληλα, η Quest συνέχισε την αναδιάρθρωση της ενεργειακής δραστηριότητας. Στα τέλη του 2025, η θυγατρική Quest Energy ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής ισχύος 36,7 MW, έναντι τιμήματος 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη διάκριση των αποτελεσμάτων σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, με τα οικονομικά μεγέθη της ενέργειας να εμφανίζονται πλέον αισθητά περιορισμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τις επενδυτικές κινήσεις, ο όμιλος διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώθηκε σε καθαρά διαθέσιμα ύψους 65,2 εκατ. ευρώ, έναντι 107,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η μεταβολή συνδέεται τόσο με τις αυξημένες εποχικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης όσο και με την πρόσφατη επένδυση περίπου 24 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ποσοστού περίπου 10% στην Fourlis.

Η διοίκηση του ομίλου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τη συνέχεια του 2026, εκτιμώντας ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα συνεχίσουν να εμφανίζουν ανάπτυξη σε πωλήσεις και κερδοφορία.

Για τον τομέα πληροφορικής προβλέπεται συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, ενώ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες αναμένεται περαιτέρω βελτίωση εσόδων και αποτελεσμάτων.

Στην εμπορική δραστηριότητα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ηπιότερη αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία σε σχέση με το 2025.

Αντίθετα, στον ενεργειακό τομέα τα οικονομικά μεγέθη αναμένονται σημαντικά χαμηλότερα μετά την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ο όμιλος επισημαίνει πάντως ότι οι προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη επιδείνωση στις τιμές ενέργειας, στα βασικά αγαθά και στην κατανάλωση λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η Quest συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της σε τομείς που εμφανίζουν υψηλή ανάπτυξη, όπως η πληροφορική, οι ψηφιακές υπηρεσίες και το logistics, διατηρώντας παράλληλα σημαντική ευελιξία για νέες επενδυτικές κινήσεις.

