Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

Συνελήφθη μητέρα στον Βόλο για διακίνηση πορνογραφικού υλικού, στο οποίο εμφανίζεται η κάτω των 10 ετών κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.gr, η σύλληψη προήλθε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση.

Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

