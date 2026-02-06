search
06.02.2026 17:25

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

06.02.2026 17:25
Συνελήφθη μητέρα στον Βόλο για διακίνηση πορνογραφικού υλικού, στο οποίο εμφανίζεται η κάτω των 10 ετών κόρη της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.gr, η σύλληψη προήλθε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση.

Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό – Νέες αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

ΕΛΛΑΔΑ

Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων σε Πειραιά και Θριάσιο (Photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βαρουφάκης νιώθει δικαιωμένος από τα email του Έπσταϊν

ΚΟΣΜΟΣ

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνήθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό – Νέες αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

ΕΛΛΑΔΑ

Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων σε Πειραιά και Θριάσιο (Photos)

