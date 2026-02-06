Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη μητέρα στον Βόλο για διακίνηση πορνογραφικού υλικού, στο οποίο εμφανίζεται η κάτω των 10 ετών κόρη της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.gr, η σύλληψη προήλθε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση.
Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Διαβάστε επίσης
Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου
Γιώργος Κακούσης για σκάνδαλο ΓΣΕΕ: «Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μου» – Τέθηκε εκτός εκπομπών ΕΡΤ
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε βιομηχανία αλουμινίου στη Βοιωτία: Ακρωτηριάστηκε 22χρονος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.