06.02.2026
06.02.2026

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

06.02.2026 16:56
Τρεις διατρήσεις στις σωληνώσεις γύρω από το σημείο της σύνδεσης εντοπίστηκαν στις μέχρι στιγμής έρευνες στο σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου, που δείχνει ότι οι σωλήνες ήταν σουρωτήρι.

Στο εργοστάσιο Βιολάντα μετά από εβδομαδιαία διακοπή, λόγω φόβου για νέα έκρηξη, επανεκκίνησαν την Πέμπτη, παρουσία εισαγγελέα, οι επιτόπιες έρευνες, προκειμένου οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν αίτια της φονικής έκρηξης. Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – φέρετρο, που σκότωσε 5 εργαζόμενες, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Αποκαλύπτεται πλημμελή κατασκευή του υπόγειου δικτύου σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο, ενώ φωτογραφίες καταδεικνύουν οξείδωση σε όλο το μήκος των σωλήνων.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι σε μήκος 7,5 με 8 μέτρων υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία έχουν διαβρωθεί λόγω της διαρροής προπανίου.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) λαμβάνουν χώρα παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών και χημικών. Θα εξεταστεί αν οι σωληνώσεις ήταν εγκεκριμένες και αν το σύστημα κυκλοφορίας του προπανίου ήταν αυτό που προβλέπεται.

Εντωμεταξύ, οι αρμόδιες αρχές έχουν πάρει δείγματα από το έδαφος για να μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να τα εξετάσουν και στη συνέχεια να συντάξουν το σχετικό πόρισμα.

Σημειώνεται ότι η έκρηξη, που σκότωσε 5 εργαζόμενεςπυροδοτήθηκε από σπινθήρα από την αντλία νερού που βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να σχηματιστεί το τελικό πόρισμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων μετά από αυτοψία στο χώρο καταγγέλλει σειρά αστοχιών εκ μέρους της επιχείρησης όπως πλημμελή κατασκευή δικτύου σωληνώσεων, μη συνδεδεμένο σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής, ανυπαρξία αισθητήρων διαρροής αερίου.

Χθες, στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) πραγματοποίησαν έφοδο σε 5 σημεία:

  • Στο γραφείο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα»
  • Στο λογιστήριο της επιχείρησης
  • Στο σπίτι και το γραφείο του τεχνικού ασφαλείας

Κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα των Αρχών. Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το δυστύχημα, τι είχε συμβεί στο παρελθόν, αλλά και αν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες που συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

