ΕΛΛΑΔΑ

05.02.2026 17:23

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

05.02.2026 17:23
violanta_explosion_new

Έφοδο πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη αλλά και σε άλλα τρία σπίτια, στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για την έκρηξη από την οποία έχασαν τη ζωή του πέντε εργαζόμενες.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός και έγγραφα και από τα δύο σημεία. Ειδικότερα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Οι έρευνες στο εργοστάσιο Βιολάντα ξεκίνησαν εκ νέου καθώς είχαν διακοπεί μέχρι τα επίπεδα του προπανίου που έχουν διαποτίσει το υπέδαφος να είναι σε ασφαλή όρια.

Όπως έγινε γνωστό αποκαλύφθηκε ο σωλήνας που μετέφερε το προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου. Από την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει διάτρηση του σωλήνα σε τουλάχιστον δύο σημεία, από όπου γινόταν η διαρροή του προπάνιου στο έδαφος και σιγά σιγά, επί πολύ μεγάλο διάστημα έφτασε στο υπόγειο, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι εργασίες έγιναν παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΔΑΕΕ αλλά και τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η εταιρεία, ενώ για τον ίδιο σκοπό μετέβη στα Τρίκαλα και ομάδα της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα από τη Λάρισα.

