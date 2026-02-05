search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 17:03

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

05.02.2026 17:03
voak
Facebook/Δρόμοι της Κρήτης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Πλατανιά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Σύμφωνα με το cretalive, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 3 οχήματα συγκρούστηκαν στον κόμβο του Πλατανιά.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και οχήματα της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν την τραυματία η οποία τελικά ανασύρθηκε νεκρή.

Επιπλέον, τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες της τραγωδίας ερευνώνται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ρωγμή από την οποία ξεκίνησε η διαρροή προπανίου – Φωτογραφικό ντοκουμέντο 

Τραγωδία στη Χίο: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές  

Αρχή για Ξέπλυμα: Έτσι έγινε η διασπάθιση δημόσιου χρήματος – Δεσμεύσεις λογαριασμών άνω των 2 εκατ. ευρώ στον Παναγόπουλο και άλλους πέντε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi
MEDIA

Τρίτωσε την παραμονή στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha την Τετάρτη (4/2)

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ομολόγησε ότι έδινε πληροφορίες στην Κίνα

mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:14
Tileorasi
MEDIA

Τρίτωσε την παραμονή στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha την Τετάρτη (4/2)

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ομολόγησε ότι έδινε πληροφορίες στην Κίνα

mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

1 / 3