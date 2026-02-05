Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Πλατανιά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Σύμφωνα με το cretalive, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 3 οχήματα συγκρούστηκαν στον κόμβο του Πλατανιά.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και οχήματα της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν την τραυματία η οποία τελικά ανασύρθηκε νεκρή.

Επιπλέον, τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες της τραγωδίας ερευνώνται από τις Αρχές.

