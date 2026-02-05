Αρχή για Ξέπλυμα: Έτσι έγινε η διασπάθιση δημόσιου χρήματος – Δεσμεύσεις λογαριασμών άνω των 2 εκατ. ευρώ στον Παναγόπουλο και άλλους πέντε

Για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο «ισόβιος»πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι έτοιμο και έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου και ακόμη πέντε φερόμενων ως συνεργών του και πέντε εταιρειών, ενώ έχουν δεσμευθεί και δύο ακίνητα.

Ο επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς φέρεται ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια, που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, ο εν λόγω «συνδικαλιστής», προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Οι έξι συνεργοί του είναι οι ιδιοκτήτες – εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής. Στο πόρισμα τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεις είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε… μετρητά.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Τους αποδίδονται κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.

Η τακτική του

Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται η τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.

Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό, παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο… ίδιος.

Όπως διαπιστώθηκε κάποιες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων έπαιρναν σε… μετρητά, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών «οχημάτων».

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Παράλληλα, η Αρχή διαπίστωσε εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Ο ίδιος προκαλεί απαντώντας με περίσσιο θράσος ότι… «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν τα συνδικάτα», χωρίς να αναφέρει κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής ως εταίρος της κυβέρνησης για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Γ. Παναγόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός. Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος βρισκόταν στην Επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, εξήγησε το λόγο που έπρεπε να αποχωρήσει: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα». Λίγο μετά ξανά αναφέρθηκε, λέγοντας «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Κατά την αποχώρησή του από την Επιτροπή, ο κ. Παναγόπουλος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και υποστήριξε ότι αυτό θα αποδειχθεί. Επιπλέον, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί επακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει, όταν εκείνος κρίνει σωστό.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χίο: «Ξέφυγε» ο ακροδεξιός εσμός – Χυδαία σχόλια σε ανάρτηση γνωστής τραγουδίστριας

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, εκκενώθηκαν σχολεία

Βιολάντα: Άρχισαν ξανά οι έρευνες στο μοιραίο εργοστάσιο – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο στα χώματα