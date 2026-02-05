Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου και 6 στελεχών της ΓΣΕΕ – Έλεγχος για διασπάθιση σε προγράμματα 73 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης», λέει ο ίδιος

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και άλλων έξι υψηλόβαθμων στελεχών της Συνομοσπονδίας.

Ο αρχισυνδικαλιστής βρέθηκε στο στόχαστρο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις για διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση αφορά σε υπεξαίρεση κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο, που υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα προγράμματα υλοποιήθηκαν μέσω εταιρειών που φέρονται να είναι εικονικές.

Στην υπόθεση φέρεται να έχει παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς ερευνάται αν υπήρξε απάτη εις βάρος κοινοτικών πόρων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων, ενώ ορισμένες από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Γ. Παναγόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός. Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος βρισκόταν στην Επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, εξήγησε το λόγο που έπρεπε να αποχωρήσει: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα». Λίγο μετά ξανά αναφέρθηκε, λέγοντας «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Κατά την αποχώρησή του από την Επιτροπή, ο κ. Παναγόπουλος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και υποστήριξε ότι αυτό θα αποδειχθεί. Επιπλέον, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί επακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει, όταν εκείνος κρίνει σωστό.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χίο: «Ξέφυγε» ο ακροδεξιός εσμός – Χυδαία σχόλια σε ανάρτηση γνωστής τραγουδίστριας

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, εκκενώθηκαν σχολεία

Βιολάντα: Άρχισαν ξανά οι έρευνες στο μοιραίο εργοστάσιο – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο στα χώματα