05.02.2026 11:52

Τραγωδία στη Χίο: «Ξέφυγε» ο ακροδεξιός εσμός – Χυδαία σχόλια σε ανάρτηση γνωστής τραγουδίστριας

peny new

Πρωτοφανούς χυδαιότητας σχόλια προκάλεσε ανάρτηση της τραγουδίστριας Πένυς Ξενάκη για την τραγωδία στη Χίο που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Προκαλεί εντύπωση το μίσος και το μένος όσων έγραψαν αυτά τα σχόλια.

«Ένας άθλιος εσμός σκοταδοψυχιάς μισανθρωπιάς ρατσισμού και φασισμού αφοδεύει από χθες το βράδυ στις αναρτήσεις και τα σχόλια μας με αφορμή την τραγωδία της Χίου.

Και βεβαίως είναι σε αδιάκοπο οργασμό με αυτο το θανατικό.

Να έχετε υπ όψιν σας παλιάνθρωποι ότι δεν σας φοβόμαστε και με κάθε αναφορά σας μας δυναμώνετε» ανέφερε η ίδια η Πένυ Ξενάκη σε νεώτερη ανάρτησή της ενώ στην πρώτη ανάρτηση που προκάλεσε ρατσιστικές και φασιστικές αντιδράσεις έγραφε: «15 νεκροί και 26 τραυματίες ανάμεσα τους 11 παιδια και 2 έγκυεςγυναικες που απέβαλαν. Εγκληματικό pushback στη Χίο. Δεν αντέχεται..».

