Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ελέγχεται για διασπάθιση 2 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, φαίνεται ότι έχει μπει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά ευρήματα στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από την Αρχή για διασπάθιση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά φαίνεται να συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υλοποιήθηκαν μέσω εταιρειών που φέρονται να είναι εικονικές.

Η υπόθεση έχει τραβήξει την προσοχή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς ερευνάται αν υπήρξε απάτη εις βάρος κοινοτικών πόρων.

Διαβάστε επίσης:

Τρίκαλα: Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και καρναβαλικών δράσεων σε ένδειξη πένθους για τα θύματα στη «Βιολάντα»

Μέγαρα: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο – Ομολόγησε 22χρονος (video)

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες, αλλά χωρίς μπλόκα: Τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13, κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις